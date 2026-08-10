รู้จัก“พ.ต.อ.ธงชัย” นายก อบจ.นนทบุรี เหยื่อกระสุนของ “ฉลอง”

“พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ” นายก อบจ.นนทบุรี ไม่ใช่นักการเมืองที่สร้างฐานอำนาจจากพรรคการเมืองระดับชาติ แต่เป็น “นักการเมืองท้องถิ่นสายตำรวจ” ที่สร้างเครือข่ายของตัวเองขึ้นมา แล้วสามารถประสานกับหลายขั้วการเมืองได้ จึงสามารถเป็นนายก อบจ. ได้ถึง 5 สมัยติด
“ธงชัย” เกิด 20 กุมภาพันธ์ 2498 จบนิติศาสตร์ รามคำแหง และสอบเทียบเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจพิเศษ รุ่น 9 ก่อนรับราชการตำรวจยาวนานกว่า 20 ปี
เริ่มจากกองคดีตำรวจ สู่ กองปราบปราม จากนั้นมาเป็น รอง ผกก.หัวหน้าสถานี สภ.ไทรน้อย ...รอง ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี... ผกก.สภ.บางบัวทอง ...ผกก.สภ.ปากเกร็ด
เข้าสู่การเมืองท้องถิ่น และเป็นนายก อบจ.นนทบุรี เมื่อปี 2547
การเป็นตำรวจใน พื้นที่ จ.นนทบุรี ก่อนลงเล่นการเมือง ทำให้เขามีความสัมพันธ์กับนักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเครือข่ายในจังหวัดอยู่แล้ว จึงมีการรวบรวมนักการเมืองท้องถิ่น ตั้งกลุ่ม “ผึ้งหลวง” ขึ้นมา
ปี 2547 “พ.ต.อ.ธงชัย” ลงสมัครนายก อบจ.นนทบุรี ครั้งแรก ก็สามารถเอาชนะผู้สมัครจากกลุ่มบ้านใหญ่เดิมได้
จากนั้น เขาก็ครองเก้าอี้ “นายก อบจ.นนทบุรี” ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางอำนาจการเมืองท้องถิ่นของนนทบุรี มาต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 20 ปี ถึงวันนี้ ได้เป็นนายก อบจ.นนทบุรี สมัยที่ 5 และเป็นอีกหนึ่ง “บ้านใหญ่เมืองนนท์”
แม้ “พ.ต.อ.ธงชัย” จะเป็นตำรวจเก่า แต่บุคลิกทางการเมืองของเขา เป็น “สายประสาน” มากกว่า “สายปะทะ” ใช้ “กลุ่มผึ้งหลวง” สร้างเครือข่าย สร้างฐานทางการเมือง โดยไม่เคยลงสมัครในนามพรรคการเมืองระดับชาติเลย
ไม่ว่าการเลือกตั้ง สส. ซึ่งเป็นสนามใหญ่ จะเป็น ยุคไทยรักไทย พลังประชาชน เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ
ก้าวไกล หรือ ประชาชน
แต่ “กลุ่มผึ้งหลวง” และรากฐานของ “พ.ต.อ.ธงชัย” ก็ยังคงอยู่ เพราะเขาต้องการเป็น “คนของทุกพรรค” เพื่อให้สามารถบริหารงานท้องถิ่นได้อย่างอิสระ
“พ.ต.อ.ธงชัย” เคยให้สัมภาษณ์ว่า ตั้งแต่รับตำแหน่งนายก อบจ.ในปี 2547 ไม่เคยรับเงินเดือนแม้แต่บาทเดียว และนำเงินเดือนที่ได้รับ ไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดี นอกจากนี้ยังบอกว่า ไม่ใช้รถประจำตำแหน่ง ไม่ใช้รถหลวง และไม่เบิกน้ำมันหลวงมาใช้กับรถส่วนตัว
ด้านนโยบาย เขามุ่งเน้นที่ การศึกษา กีฬา สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และการรักษาพยาบาล โดย อบจ.นนทบุรี รับถ่ายโอน รพ.สต. มาอยู่ในความดูแล 29 แห่ง และมีโรงเรียนในสังกัด 36 แห่ง
เหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ชาวนนทบุรี เทใจให้เขาในทุกครั้ง ที่มีการเลือกตั้ง นายก อบจ.
ในช่วงที่ “ฉลอง” ย้ายไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ ลงสมัคร สส. แต่สอบตก จึงตัดสินใจลงสมัครนายก อบจ.นนทบุรี แข่งกับ “ธงชัย” ในปี 2563
นั่นคือชนวนที่ทำให้ “คนกันเอง” ต้องมา “แตกคอ” เพราะการช่วงชิงอำนาจทางการเมือง
แล้วอะไรทำให้เกิดเหตุวันนี้ ... วันที่ “ฉลอง” บุกลั่นกระสุนสังหาร “พ.ต.อ.ธงชัย”?!
แม้ “ฉลอง” จะบอกกับสื่อ หลังเกิดเหตุว่า เขากับ “ธงชัย” เป็นเพื่อนรักกันมานาน และเขาเคยช่วยเหลือธงชัย แต่เมื่อถึงเวลาที่ตัวเองเดือดร้อน กลับรู้สึกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ประเด็นสำคัญคือ “ฉลอง” อ้างว่า มาทวงเงิน 11 ล้านบาทที่ “ธงชัย” เป็นหนี้ แต่ ธงชัยปฏิเสธว่าไม่มีเงินดังกล่าว จนเกิดความโมโหและก่อเหตุ
คนระดับบ้านใหญ่เมืองนนท์ทั้งคู่ ถึงกับฆ่ากันเพราะเงิน 11 ล้านบาทหรือ... นี่คือคำถามที่สังคมยังข้องใจ มันมีอะไรมากกว่านั้น หรือไม่?!
และหลังจากนี้ ใครจะมารับช่วงต่อ เป็นแกนนำกลุ่มผึ้งหลวง ?!