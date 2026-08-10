พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ชวนสัมผัส “วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย” สืบสานงานศิลป์ มรดกเกษตรถิ่นไทย เทิดไท้พระพันปีหลวง

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน “วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย” ภายใต้แนวคิด “สืบสานงานศิลป์ มรดกเกษตรถิ่นไทย เทิดไท้พระพันปีหลวง” ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2569 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี เปิดพื้นที่เรียนรู้เชื่อมโยงพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีเกษตรไทย พร้อมกิจกรรมเรียนรู้
การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปาชีพไทย ภูมิปัญญา และมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญา และวิถีเกษตรไทย เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เรียนรู้ เห็นคุณค่า และร่วมกันสืบสานมรดกของแผ่นดินสู่คนรุ่นต่อไป
ภายในงานพบกับนิทรรศการ “จากอัตลักษณ์วิถีไทย สู่มรดกชุดไทยพระราชนิยม” และนิทรรศการ “สิริพัสตรา บรมราชินี” พร้อมเรียนรู้วิถีเกษตรจากแปลงนาหมายเลข 9 และพื้นที่ต้นแบบ “1 ไร่ พอเพียง” สัมผัสงานหัตถศิลป์ งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ตลอดจนกิจกรรมสาธิตและ Workshop
ที่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้จริง อาทิ กิจกรรมสร้างเกษตรอาชีพ สารพัดงอกทำง่ายได้เงินเร็ว บุษบาห่มผ้า เมนูจากดอกไม้ ทำง่ายอร่อยได้อาชีพ ร้อยมาลัยจากผักสุขภาพ จุ่มสีลอยน้ำ และเลือกซื้อสินค้าเกษตร สินค้า
แปรรูป และสินค้าจากชุมชนกว่า 100 ร้านค้า พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรี รวมทั้งเปิดเข้าชมฟรีพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร และรับชมภาพยนตร์ 3 มิติ ตลอดทั้งงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “สำหรับงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย สืบสานงานศิลป์ มรดกเกษตรถิ่นไทย เทิดไท้พระพันปีหลวง ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมหรือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงพระราชกรณียกิจ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีเกษตรไทยเข้าด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของมรดกที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่เครือข่ายเกษตรกร ชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งสำคัญคือการทำให้คนรุ่นใหม่เห็นว่า ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยไม่ใช่เพียงสิ่งที่เรารักษาไว้ แต่สามารถนำมาพัฒนา ต่อยอด และสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน”
ขอเชิญชวนประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ครอบครัว และนักท่องเที่ยว ร่วมเรียนรู้และสัมผัสคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีเกษตรไทย ร่วมใจแต่งกายด้วยชุดไทยหรือผ้าไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ในงาน “วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย สืบสานงานศิลป์ มรดกเกษตรถิ่นไทย เทิดไท้พระพันปีหลวง” ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2569 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมงานและเข้าชมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID :@wisdomkingmuseum