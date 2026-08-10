เปลี่ยน “ความคิดถึง” เป็นพลังแห่งการให้ “ครอบครัวสุขยิ่ง” ทำบุญ 2 ปี “น้องพีเดียร์” มอบข้าว 5 ตัน–วีลแชร์–54 ทุน ส่งต่อความดีสู่ชาวลาดกระบัง
วันที่ 9 สิงหาคม 2569 ที่วัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายรัฐศักดิ์ สุขยิ่ง อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขตลาดกระบัง พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมครอบครัว ญาติมิตร และกัลยาณมิตร ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ 2 ปีการจากไปของ นายพีระพัฒน์ สุขยิ่ง หรือ “น้องพีเดียร์” รวมถึงบรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับ
พิธีมี พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ (สมบัติ สุรสมุปตฺติ) เจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธา และเจ้าคณะแขวงลาดกระบัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ก่อนถวายสังฆทาน ปัจจัย ข้าวสาร และภัตตาหารเพล รวมถึงถวายข้าวสารและปัจจัยแด่พระสงฆ์จาก 12 วัดในเขตลาดกระบัง
ภายในงานมี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมญาติมิตร กัลยาณมิตร และประชาชนร่วมพิธี
หลังเสร็จพิธีทางศาสนา ครอบครัวสุขยิ่งได้ส่งต่อความช่วยเหลือสู่ชุมชน ทั้งการมอบ รถวีลแชร์แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวัน และแจก ข้าวสารหอมมะลิ 1,000 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม รวม 5,000 กิโลกรัม หรือ 5 ตัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน
พร้อมกันนี้ ยังมอบ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัดเขตลาดกระบัง จำนวน 54 ทุน เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวและเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพราะทุนหนึ่งทุนอาจไม่ได้ช่วยเพียงค่าใช้จ่ายในวันนี้ แต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสและอนาคตในวันข้างหน้า
นายรัฐศักดิ์ กล่าวว่า ครอบครัวตั้งใจให้วันแห่งความระลึกถึง ไม่ได้มีความหมายเฉพาะกับคนในครอบครัว แต่สามารถสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ด้วย
“เราอยากเปลี่ยนความคิดถึงให้เป็นพลังแห่งการให้ และส่งต่อสิ่งดีๆ ไปยังผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กนักเรียน และพี่น้องประชาชน เพื่อให้การทำบุญครั้งนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนลาดกระบังได้ด้วย”
การทำบุญครบรอบ 2 ปี “น้องพีเดียร์” ครั้งนี้ จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงการรำลึกถึงผู้จากไป แต่เปลี่ยนความรักและความคิดถึงให้กลายเป็นการแบ่งปันที่จับต้องได้
ข้าว 5 ตัน ช่วยแบ่งเบาภาระครัวเรือน
วีลแชร์ ช่วยเพิ่มโอกาสในการใช้ชีวิต
54 ทุนการศึกษา ส่งต่อโอกาสให้เด็กและเยาวชน และการถวายแด่ 12 วัด ส่งต่อศรัทธาสู่พระพุทธศาสนาและชุมชน
จากความคิดถึงของหนึ่งครอบครัว จึงขยายเป็นความช่วยเหลือถึงวัด โรงเรียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในลาดกระบัง
เพราะการระลึกถึงคนที่เรารัก อาจไม่ได้หมายถึงเพียงการเก็บเขาไว้ในความทรงจำ แต่คือการนำความรักที่มีต่อเขาออกไปสร้างคุณค่าให้ผู้อื่น เพื่อให้ “ความดี” ยังคงเดินทางต่อไป