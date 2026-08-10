“เชน” เผย ศธ.จ่อชง ครม.มาตรการปลอดภัยใน รร.ดันวาระแห่งชาติ ดึงกรมสุขภาพจิตร่วม ชี้ หน้าที่ ตร.สอบบูลลี่

“ยศชนัน” เผย ศธ.จ่อชงมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน เข้า ครม.พรุ่งนี้ ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ ดึงกรมสุขภาพจิตแก้แรงกดดัน นร. บอก เป็นหน้าที่ ตร.ตรวจสอบ ปมบูลลี่เป็นต้นเหตุหรือไม่
วันนี้ (10 ส.ค.) เมื่อเวลา 13.05 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยถึงมาตรการภายหลังเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ว่า นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเสนอ 6 มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันพรุ่งนี้ (11 ส.ค.) เพื่อให้กระทรวงอื่นๆ สามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้ และนำไปปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า ได้มีการแอกชันไปยังโรงเรียนต่างๆ แล้ว เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา และเร็วๆ นี้ จะหารือกับเลขาฯ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยา หลังจากนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียว แต่ต้องยกระดับให้เป็นระดับชาติ เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหว ไม่ใช่เรื่องนักเรียนอย่างเดียว แต่ต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึง
เมื่อถามว่า หลังจากที่มีการประชุมแล้ว มีการวางมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ได้วางมาตรการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามขั้นตอน ประเด็นแบบนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านได้ ทางกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้ผู้อำนวยการทุกคนรับทราบ ถึงแนวทางต่างๆ ที่ออกมา เพื่อให้เป็นในลักษณะเดียวกัน
เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่า ครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียน จนนำมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว นายยศชนัน กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวม ทั้งกรมสุขภาพจิต กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจัง
เมื่อถามยํ้าว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการ ต้องลงไปตรวจสอบหรือไม่ ว่า มีการถูกแกล้งกันในโรงเรียนจริงหรือไม่ เนื่องจากมีการถกเถียงกันในโซเชียลมีเดีย นายยศชนัน กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบ แต่ฝั่งกระทรวงศึกษาธิการจะดูเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย และประสานงานเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
เมื่อถามถึงกรณีที่โรงเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการยกเลิกครูชาวต่างชาติอัตราจ้าง แต่ชาวต่างชาติรายดังกล่าวกลับมาข่มขู่ จะทำร้ายในภายหลัง นายยศชนัน กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว ย้ำว่า เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ทั้งในส่วนบุคลากรและนักเรียน