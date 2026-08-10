BEDO เปิดเวที Thailand Nature Positive Forum 2026 ผนึกภาคธุรกิจ ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต “ธรรมชาติเชิงบวก”

BEDO จัด Thailand Nature Positive Forum 2026 ผนึกภาครัฐ-ธุรกิจ-วิชาการกว่า 170 คน ขับเคลื่อนภาคธุรกิจสู่ Nature Positive หยุดการสูญเสีย-ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ดันเศรษฐกิจไทยเติบโตควบคู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดงาน “Thailand Nature Positive Forum 2026” ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนภาคธุรกิจสู่อนาคตธรรมชาติเชิงบวก” มุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และเครือข่าย เพื่อผลักดันการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ
ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ธนิต ชังถาวร ผู้อำนวยการ BEDO พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
ดร.รวีวรรณ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง Nature Positive โดยการบรรลุเป้าหมายไม่สามารถอาศัยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจ และทุกภาคส่วน เพื่อหยุดยั้งการสูญเสียและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่องค์กร 14 แห่ง ที่ร่วมดำเนินงานกับ BEDO และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ด้าน ดร.ธนิต กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยสามารถนำแนวคิด Nature Positive ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้จริง และนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
สำหรับกิจกรรมสำคัญ มีการเสวนา “Business Case Studies: การดำเนินงานสู่ Nature Positive” ถ่ายทอดประสบการณ์จากภาคธุรกิจที่นำแนวทางและเครื่องมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ BEDO ไปใช้จริง พร้อมแลกเปลี่ยนบทเรียน ความสำเร็จ และความท้าทาย เพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจอื่นสามารถเริ่มต้นขับเคลื่อนองค์กรสู่ Nature Positive
นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา “แนวทางการฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวก” โดยตัวแทนองค์กรชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม ร่วมถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์ และการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นต้นแบบให้ภาคธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ Net Positive/Nature Positive อย่างเหมาะสม
งานครั้งนี้มีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ องค์กรเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 170 คน สะท้อนความตื่นตัวต่อประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้น โดย BEDO มุ่งให้งาน Thailand Nature Positive Forum 2026 เป็นอีกกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือ เพื่อหยุดยั้งการสูญเสียและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคมเติบโตควบคู่กันอย่างสมดุลและยั่งยืน