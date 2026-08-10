นายกฯ สั่งเอาผิด “ฉลอง” เต็มที่ ไม่สนก่อนหน้าเป็นใคร ปัจจุบันคือฆาตกร ไม่ทราบลาออก ภท. ชี้ไร้บทบาท

“อนุทิน” ลั่นต้องดำเนินคดี “ฉลอง” เต็มที่ไม่มีข้อยกเว้น ซัดก่อนหน้าเป็นใครไม่สน ปัจจุบันเป็นฆาตกร บอกไม่ทราบ เจ้าตัวลาออก ภท.ก่อนหน้านี้หรือไม่ ชี้ ไร้บทบาทในพรรค
วันนี้ (10 ส.ค.) เมื่อเวลา 15.10 น. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี บุกยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต ว่า ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ และทราบมาว่า พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว ส่วนในทางคดีก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ ต้องมีข้อหาพกพาอาวุธปืน โดยตนได้พูดไว้เมื่อเช้า ว่า การพกพาอาวุธปืนต่อให้มีทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้
เมื่อถามต่อว่า แต่นี่เป็นอดีตนักการเมืองด้วยนั้น นายอนุทิน ส่ายหน้า พร้อมกล่าวว่า “เป็นใครไม่สนใจ เพราะตอนนี้เป็นฆาตกร”
เมื่อถามว่า นายฉลอง ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้ว ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่เคยเจอตั้งนานแล้ว จึงไม่ทราบว่าลาออกแล้วหรือเปล่า เพราะไม่ได้มีบทบาทใดๆ ในพรรค