“ไชยชนก” ไม่ได้ยินสีเขียวซบน้ำเงิน ย้ำ รบ.มีเสถียรภาพ-มั่นคงแล้ว แค่คาดเดา 1 ปี ปรับ ครม.โยนนายกฯ

รมต.ลูกเทพ บอกไม่ได้ยินสีเขียวซบน้ำเงิน ย้ำ รบ.มีเสถียรภาพ-มั่นคง แล้ว ชี้ ไทม์ไลน์ 1 ปี ปรับ ครม. แค่คาดเดาช่วงเวลาเหมาะสม โยนนายกฯ ตัดสินใจ
วันนี้ (10 ส.ค.) เมื่อเวลา 14.40 น. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกระแสข่าวมี สส.พรรคกล้าธรรม (กธ.) 10 คน ในกลุ่มนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี พรรค กธ. จะย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า และเพื่อเติมเสียงให้รัฐบาล ว่า รัฐบาลมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงมากๆ ไม่ใช่แค่เพียงพรรคเรา แต่เรายังมีพรรคร่วมรัฐบาลเป็นพันธมิตร เพราะฉะนั้นในเรื่องเสถียรภาพตนคิดว่ามี ส่วนที่มีการถามเมื่อสักครู่ว่ามีการเติมเสียงนั้น ตนไม่ได้ยิน
เมื่อถามย้ำว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดึงพรรคอื่นเข้ามาในตอนนี้ใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ไม่มี
เมื่อถามต่อว่า ในส่วนการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนหน้านี้ เลขาธิการพรรคเคยให้สัมภาษณ์ว่า 1 ปี เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม นายไชยชนก กล่าวว่า ไม่ได้หมายความว่า จะต้องมีการปรับ แต่เป็นการให้ระยะเวลารัฐมนตรีในการพิสูจน์ผลงาน ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลา บางอย่างเป็นผลงานที่ทำได้ทันที และแต่ละกระทรวงมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน ตนคิดว่า รัฐมนตรีหลายคนมีผลงานที่ชัดเจนแล้ว และมีหลายท่านกำลังทำผลงานอยู่ ที่ตนบอก 1 ปีนั้น เป็นระยะเวลาที่นานแล้ว และต้องมีผลงานที่ชัดเจน สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี และความจำเป็นว่าจะต้องปรับหรือไม่ แม้ว่าบางอย่างอาจจะไม่ต้องถึง 1 ปีก็ได้ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประเมินการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆ
เมื่อถามย้ำถึงกระแสข่าว พรรคกล้าธรรมจะย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทย นายไชยชนก กล่าวว่า ตนไม่แน่ใจว่ามาจากไหน แต่หากถามว่าเป็นการเพิ่มเสถียรภาพ ตนยืนยันว่า เรามีเสถียรภาพมากพอสมควรอยู่แล้ว และมีความมั่นคงมากๆ