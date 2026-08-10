เปิดสัมพันธ์ “ฉลอง-ธงชัย” จาก “เพื่อน” สู่ “คู่แค้น” และ จบที่คดีฆาตกรรม

พลันที่ “ฉลอง เรี่ยงแรง” นักการเมืองระดับบ้านใหญ่เมืองนนท์ เจ้าของฉายา “หลองซีดี” บุกยิง “พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ” นายก อบจ.นนทบุรี ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ภาพข่าวของ“ฉลอง” ก็กลับมาอยู่บนหน้าสื่ออีกครั้ง หลังห่างหายไปพักใหญ่
“ฉลอง เรี่ยวแรง” เป็นนักการเมืองนนทบุรี รุ่นเก่า มีฐานการเมืองในพื้นที่มายาวนาน และเป็นหนึ่งในตระกูลการเมือง “เรี่ยวแรง” ของนนทบุรี
“ฉลอง”เป็นชาว ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี และเริ่มเข้าสู่การเมืองท้องถิ่น โดยเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี ก่อนเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติ
คนรู้จัก “ฉลอง” ในฐานะ สส. ครั้งแรก เมื่อปี 2539 ในสังกัดพรรคประชากรไทย ของ “สมัคร สุนทรเวช” จากนั้นเปลี่ยนพรรคหลายครั้งตามสถานการณ์การเมือง
ปี 2540 เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถูกเรียกว่า “งูเห่า” ของพรรคประชากรไทย เพราะหันไปสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ทั้งที่พรรคประชากรไทยนั้น อยู่คนละขั้ว
ปี 2544 ลงสมัครพรรคชาติพัฒนา แต่สอบตก
ปี 2548 ย้ายไปพรรคไทยรักไทย ของทักษิณ ชินวัตร ได้กลับมาเป็นส.ส.อีกครั้ง
ปี 2550 ย้ายไปสังกัด พรรคประชาราช แต่สอบตก
ปี 2554 — กลับมาพรรคเพื่อไทย อีกครั้ง และได้เป็น ส.ส.
ปี 2562 — ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ แต่สอบตก ขณะที่ “เจริญ เรี่ยวแรง” ภรรยา ได้รับเลือกเป็น ส.ส.นนทบุรีแทน
ช่วงรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ฉลอง ยังได้รับแต่งตั้งเป็น ข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามมติ ครม. เมื่อปี 2562
อย่างไรก็ตาม “ฉลอง” เคยมีคดียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ ต่อ ป.ป.ช. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษา จำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา 1 ปี หลัง “ฉลอง” รับสารภาพ
หลังจากนั้น “บ้านใหญ่เรี่ยวแรง” ลงสมัครสส. ในนามพรรคภูมิใจไทย แต่สอบตกยกครัว โดยแพ้ให้กับพรรคส้ม
จึงนับได้ว่า “ฉลอง เรี่ยวแรง” เป็นนักการ“บ้านใหญ่ของเมืองนนท์” ที่อยู่กับการเมืองท้องถิ่น และระดับชาติมาหลายสิบปี
แถมเป็นนักการเมืองประเภท “สายบู๊” ชนิดที่เคยชนกับ “ตู่” จตุพร พรหมพันธุ์ ในช่วงรัฐาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาแล้ว
ที่มาของฉายา “หลองซีดี”
ในช่วงที่ “ฉลอง” มีอำนาจ บารมี ก็เป็นยุคที่ธุรกิจแผ่น CD/VCD เฟื่องฟู ก็มีเสียงลือ เสียงเล่าอ้างว่า “ฉลองเป็นเจ้าของโรงงานซีดีเถื่อน”
เรื่องนี้ ตำรวจเคยเข้าตรวจค้นบ้านพักของเขา ที่ จ.นนทบุรี จากข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกิจซีดี แต่มีรายงานว่า ไม่พบของผิดกฎหมาย และตัว “ฉลอง” เองปฏิเสธว่าไม่ได้ทำซีดีเถื่อน
อย่างไรก็ตาม เรื่องไม่ได้จบเพียงข่าวการค้นบ้าน เพราะมีข้อมูลทางธุรกิจที่ ทำให้เรื่องนี้ถูกนำมาเมาท์กันต่อ
เพราะ “บริษัท ปารมีโปรโมชั่น จำกัด” ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ภาพยนตร์ วีซีดี และแผ่นเสียง มีลูกสาวของ “ฉลอง” ถือหุ้น 79% และ ฉลองแจ้งต่อ ป.ป.ช. ว่า ตนมีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท ดังกล่าว
แต่เขายืนยันว่า “เรื่องซีดีเถื่อน” เป็นการ “ป้ายสี” ทางการเมือง และบอกว่าไม่เคยถูกดำเนินคดีเรื่องซีดีเถื่อน แต่อย่างใด
นั่นจึงเป็นที่มาของ“หลองซีดี” ไม่ใช่ “หลองซีดีเถื่อน”!
ความสัมพันธ์ “ฉลอง-ธงชัย”
“ฉลอง เรี่ยวแรง” กับ “พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ” ไม่ได้เป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ต้น ... ตรงกันข้าม ทั้งคู่เคยเป็น พันธมิตรทางการเมืองกันมาก่อน
ในช่วงที่ “พ.ต.อ.ธงชัย” ลงสมัครนายก อบจ.นนทบุรี สมัยที่ 3 ในปี 2555 นั้น “ฉลอง” ซึ่งขณะนั้นเป็น ส.ส.เพื่อไทย ได้เข้ามาเป็นกำลังสนับสนุนสำคัญของ “พ.ต.อ.ธงชัย” และหลังจาก “พ.ต.อ.ธงชัย” ชนะเลือกตั้ง ก็แต่งตั้ง “ศรีชาติ เรี่ยวแรง” น้องชายของ “ฉลอง” เป็นรองนายก อบจ.นนทบุรี ด้วย
นี่ทำให้คำพูดของ “ฉลอง” ในวันนี้ ที่บอกว่า “เป็นเพื่อนรักกัน และช่วยเหลือกันมาตลอด”
อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2563 เมื่อ “ฉลอง” โดดลงชิงเก้าอี้นายก อบจ.เอง โดย “ฉลอง” ตั้ง กลุ่มพลังนนท์ ลงสมัครนายก อบจ.นนทบุรี ขณะที่ “พ.ต.อ.ธงชัย”ลงป้องกันตำแหน่งในนาม กลุ่มผึ้งหลวง
สุดท้าย “พ.ต.อ.ธงชัย” ชนะ ได้เป็นนายก อบจ.ต่อ ส่วน “ฉลอง”แพ้
แต่เรื่องไม่จบแค่นั้น หลัง “ฉลอง” แพ้เลือกตั้ง เขาไม่ได้กลับไปนอนเลียแผลแบบเงียบ ๆ
วันที่ 25 ธ.ค.63 “ฉลองไ ไปยื่นเรื่องต่อ กกต. กล่าวหาว่ามีการซื้อเสียงสนับสนุน “พ.ต.อ.ธงชัย” อ้างว่ามีทั้งคลิปวิดีโอ พยานบุคคล และมีการติดต่อขอให้ลบคลิป
จากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ จึงเปลี่ยนจาก “เพื่อน” มาเป็น “คู่แค้น” ทางการเมือง และนำไปสู่คดีฆาตกรรม!