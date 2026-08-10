“ลุงป้อม” เปิดบ้านป่ารอยต่อฯ รับพรวันเกิด 81 ปี ลั่นไม่ขออะไร ขอแค่ประเทศเรียบร้อย-ประชาชนมีความสุข

“ลุงป้อม” เปิดบ้านมูลนิธิป่ารอยต่อฯ รับพรวันเกิดครบรอบ 81 ปี บิ๊กทหาร-นักการเมือง ร่วมอวยพรคับคั่ง เจ้าตัวลั่นไม่ขออะไร ขอแค่ประเทศเรียบร้อย-ประชาชนมีความสุข ด้านทีมตลก “ก็มาดิครับ” บุกเซอร์ไพรส์
วันนี้ (10 ส.ค.) ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารบก และประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ เปิดบ้านรับคำอวยพรก่อนวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 81 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม
ตลอดช่วงเช้ามีอดีตนายทหารระดับสูง อดีตผู้ใต้บังคับบัญชา นักการเมือง ข้าราชการ และบุคคลจากภาคเอกชนทยอยเดินทางเข้าร่วมอวยพร บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกันเอง
ผู้ร่วมอวยพร อาทิ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.วลิต โรจนภักดี อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก
ส่วนฝ่ายการเมืองมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พร้อมผู้บริหารและสมาชิกพรรค รวมถึง นายวัน อยู่บำรุง น.ส.วทันยา บุนนาค และ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย เข้าร่วมอวยพร
บรรยากาศภายในงานยังมีสีสันจากทีมรายการ “ก็มาดิครับ” ที่เดินทางมาเซอร์ไพรส์ พล.อ.ประวิตร ถึงบ้านป่ารอยต่อ นำโดย บอล เชิญยิ้ม ตั๊ก บริบูรณ์ หลุยส์ ชวนชื่น และผู้กำกับต้อย สร้างเสียงหัวเราะและบรรยากาศผ่อนคลายภายในงาน
สำหรับวันเกิดปีที่ 81 พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “อายุมากแล้ว ปีนี้ปีที่ 81 ปีแล้ว ไม่อยากได้อะไร อยากให้ประเทศชาติเรียบร้อย ให้ประชาชนมีความสุขก็เพียงพอแล้ว”