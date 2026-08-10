“ธนกร” ควง ”ฐาปกรณ์” เปิดงานแข่งขันดนตรีพระประแดง เน็กซ์เจนฯ ส่งเสริมเยาวชนสร้างสรรค์สิ่งดี ชู “เนเน่” แบบอย่างระดับโลก

“ธนกร” ควง “ฐาปกรณ์” เปิดงานแข่งขันดนตรี “Phra Pradaeng Next Gen Music Competition 2026” มุ่งส่งเสริมเยาวชนกล้าคิดกล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งดี ชู “เนเน่” แบบอย่างความสำเร็จสู่ระดับโลก
วันนี้ (10 ส.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน Phra Pradaeng Next Gen Music Competition 2026 ที่โรงเรียนวัดทรงธรรม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ สส.สมุทรปราการ พรรคภูมิใจไทย นายศาสตรา ศรีปาน อดีต สส.สงขลา และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม ให้การต้อนรับ
นายธนกร กล่าวว่า สิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดของการแข่งขันครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการค้นหาวงดนตรีที่ดีที่สุด แต่คือการได้เห็นเยาวชนที่กล้าฝัน กล้าลงมือทำ และทุ่มเทฝึกฝนจนสามารถก้าวมาถึงรอบนี้ได้ ซึ่งเท่าที่ตนทราบมา มีวงดนตรีเข้าประกวดในรายการนี้มากถึง 80 วง ดังนั้น การจะเข้ามาถึงรอบนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ดนตรีเป็นภาษาสากลที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน และยังเป็นบทเรียนที่สอนให้เรารู้จักการทำงานเป็นทีม การรับฟังกัน การเคารพบทบาทของเพื่อนร่วมวง และการก้าวผ่านอุปสรรคไปด้วยกัน คุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ไม่ว่าจะเดินไปในเส้นทางสายดนตรี หรือเส้นทางอาชีพใดในอนาคตก็ตาม อยากให้น้องๆ ใช้เวทีแห่งนี้อย่างเต็มที่ แสดงความสามารถอย่างมั่นใจ เคารพกติกา ให้เกียรติคู่แข่งขัน และแสดงน้ำใจนักกีฬา เพราะสิ่งเหล่านี้คือคุณค่าที่สำคัญไม่แพ้ผลการแข่งขัน
“ขอขอบคุณผู้ปกครอง คุณครู และทุกภาคส่วน ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องๆ ทุกคนในครั้งนี้ ขอให้ดูน้องเนเน่ หรือน้องแพรว น.ส.รัตติกานต์ อำลอย เป็นตัวอย่าง ซึ่งสามารถผ่านเข้ารอบไปแข่งขันระดับโลกในรายการ America’s Got Talent (AGT) ได้ โดยเฉพาะในรอบ Judges' Callbacks ที่น้องเนเน่ทำได้ดีมาก ถือเป็นแบบอย่างได้ว่า ในอนาคตเราเองก็สามารถก้าวไปเป็นศิลปินระดับโลกได้ ถ้าเราทุ่มเท ฝึกฝน และพยายามมากเพียงพอ” นายธนกร กล่าว