“อนุทิน” ไม่รู้งูเขียวซบน้ำเงิน แจง “เนวิน-บุญยิ่ง” แค่ไปดูบอลกัน โชว์ขวดน้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โน เย้ยส้มกระโดดงับ

“อนุทิน” ไม่รู้ข่าวงูเขียวซบน้ำเงิน บอกภาพ “เนวิน-บุญยิ่ง” แค่ไปดูบอลกัน อย่าพันพัว ก่อนโชว์ขวดน้ำมันเขียว บอกสรรพคุณทาแล้วหัวไม่โน เย้ยพรรคส้ม กระโดดงับอีกแล้ว วอนตั้งสติ-มีสติ
เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 10 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวงูเขียวจะเข้าร่วมพรรคสีน้ำเงิน โดย นายกฯ หัวเราะ พร้อมกล่าวว่า “งูเขียว มาจากไหน” เมื่อถามอีกว่า เห็นว่า จะมี 10 งูเขียวเข้ามาร่วม นายกฯ ร้อง “ฮู้” พร้อมส่ายศีรษะ แล้วตอบว่า “ไม่เอาน่า ถามอย่างนี้มัน”
เมื่อถามย้ําว่า มันมีข่าวออกมา แล้วตอนนี้จําเป็นต้องใช้หรือไม่ นายกฯ ตอบว่า “ขําๆ ไป งูเขียวงูอะไรก็ไม่รู้ มันเป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวบอกว่ามีข่าวมา แต่ผมไม่เห็นได้ข่าวนี้เลย”
เมื่อถามว่า เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ปรากฏภาพ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานทีมฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบกับ นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส. ราชบุรี เขต 2 พรรคกล้าธรรม ในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องไทยลีก ระหว่าง สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กับ ราชบุรีเอฟซี ก็เลยเป็นที่มาของกระแสข่าวนี้ นายอนุทิน ตอบว่า เขาไปเตะบอล อย่าไปพันพัว นายเนวิน เขาก็ไปทุกจังหวัด เพราะเป็นประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ นางบุญยิ่ง เขาก็เป็นประธานสโมสรราชบุรี เอฟซี เขาก็ต้องไปดูการแข่งบอล ซึ่งก็เป็นฤดูกาลแข่งขันฟุตบอล ถ้าไม่ใช่ฤดูกาลแข่งขันหลักก็มีการเตะกระชับมิตรกันเพื่อสร้างความสามัคคี
เมื่อถามว่า จึงมีการมองว่า เป็นไทยลีกคอนเนกชัน จังหวะนี้ นายอนุทิน พูดว่า “หึ” พร้อมหยิบขวดน้ำมันเขียวขึ้นมาให้ผู้สื่อข่าวดู ก่อนระบุว่า “มีแต่น้ำมันเขียว ทาแล้วหัวไม่โน”
เมื่อถามต่อว่า เรื่องหัวโนเห็นพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันมาก นายกฯ หัวเราะในลําคอ ก่อนตอบว่า “แหม มากระโดดงับอีกแล้ว ไม่ได้พูดถึงเขาเลย มันต้องตั้งสติ ต้องมีสติ ไม่ได้พูดถึงใครอะไรเลย ต่อมากระโดดงับกันทําไมก็ไม่รู้ ผมพูดของผมเอง”
เมื่อถามอีกว่า การที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์อยากจะบอกอะไรเขา นายกฯ กล่าวว่า ก็ใจเย็นๆ ทําอะไรต้องมีสติ
เมื่อถามว่า เมื่อช่วงเช้า นายกฯ ได้แชร์คลิป พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช ระบุถึงคําสอนของ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล บิดา ถึงการต้องรู้ 5 อย่าง นายกฯ กล่าวว่า ก็ถือเป็นที่มาของคําว่าอยู่ให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้ ตนเคยพูดไว้แล้ว ไม่ใช่ของใหม่ ตนก็เล่นเฟซบุ๊กเล่นโซเชียลมีเดียมาแต่ไหนแต่ไร ก็มีเพื่อนของตนเขาก็ไปแชร์กันเยอะ มันก็ช่วยไม่ได้ อาจจะมีคนไปคิดว่าตนพูดถึงคนนั้นคนนี้ ซึ่งตนไม่เคยพูดอย่างนั้น ไม่เคยพูดถึงใคร พูดถึงแต่ตัวเอง
เมื่อถามว่า มีคนมองว่า การที่ นายกฯ โพสต์มันมีนัย นายกฯ กล่าวว่า ก็เป็นหลักการดําเนินชีวิต พูดแล้วมันผิดตรงไหน