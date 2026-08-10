“สว.วุฒิชาติ” ซัด “ไอติม” ปูดฮั้ว สว.ไม่เป็นความจริง ย้ำแจง กกต.-DSI แล้ว ขอให้ข้อมูลหน่วยงานมีอำนาจเท่านั้น

“สว.วุฒิชาติ” โต้ “พริษฐ์” ปมฮั้ว สว. ยันไม่เป็นความจริง ลั่นชี้แจง กกต.- DSI แล้ว ขอให้ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่มีอำนาจเท่านั้น
วันนี้ (10 ส.ค.) นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร สมาชิกวุฒิสภา ถึง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เกี่ยวข้องกับฮั้ว สว. ว่า
1. จากข้อกล่าวหาเมื่อวานของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ที่มีการแถลงกล่าวหา โดยหลายส่วนกล่าวว่า ได้ยินได้ฟังมา ในส่วนตัวของตน นั้น ขอยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามข้อกล่าวหา โดยหากในเวลาที่เหมาะสมที่จะไม่เป็นการทำให้คดีและข้อมูลของ กกต. ซึ่งได้ให้การไปหมดแล้วนั้นเสียหาย ตนพร้อมที่จะชี้แจง และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว กับสื่อมวลชนและไม่แน่ใจว่า จะรวม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้วยได้หรือไม่ เพราะเท่าที่จำได้ ไม่มีการเรียก หรือเชิญตนให้ข้อมูล แต่ดำเนินการ เสมือนผมเป็นผู้ต้องหามาตลอด
2. ผมเชื่อว่า ในการทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเคารพในกติกาและดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และก็ควรใช้กลไกที่มีผลทางกฎหมาย มากกว่าที่จะใช้วิธีเพื่อทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรใดๆ ซึ่งตนก็ไม่แน่ใจว่าดำเนินการไปภายใต้วัตถุประสงค์เพื่ออะไร หรือต้องการจะให้เกิดการกดดันต่อองค์กรต่างๆ อันหวังผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจใดๆ ตามที่ใครต้องการ หรือไม่
3. ส่วนตัวเชื่อว่า หากมีการทุจริตทำผิดกฎหมายเกิดขึ้น ไม่ว่าผู้กระทำจะเป็นใคร จะเป็น ประชาชน หรือ ข้าราชการ (กกต.) ผู้ที่ทำทุจริตก็ต้องรับผิดชอบต่อผลนั้น
4. ผมในฐานะ สมาชิกวุฒิสภา พยายามทำตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ทั้งในการกลั่นกรองกฎหมาย การติดตาม เสนอแนะ การดำเนินการต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประเทศ และการพิจารณารับรอง องค์กรอิสระต่างๆ ตามขอบเขต การดำเนินการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ตนได้พยายามทำให้เกิดผลดีที่สุดต่อประเทศชาติ และประชาชน ส่วนเรื่องการเมือง การพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการเมือง โดยวิธีการต่างๆ นั้น ตนไม่ถนัด
“ทุกประเด็นที่มีการร้องว่าผมกระทำผิดกฎหมาย ได้ชี้แจงต่อ กกต และ ดีเอสไอ แล้ว ผมจะชี้แจงต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ เท่าน้้น” นายวุฒิชาติ กล่าว