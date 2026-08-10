“อนุทิน” ชม “พลพีร์” ลงพื้นที่ตรวจธุรกิจจีนย่านห้วยขวาง กำชับทำต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวอิทธิพล ใครอยากโทร.คุยก็ได้ แต่เบ่งใส่ไม่ได้

“อนุทิน” เผย ได้รับรายงาน “พลพีร์” ลงพื้นที่ตรวจธุรกิจจีนย่านห้วยขวาง ชื่นชมทำหน้าที่ได้ดี กำชับเดินหน้าตรวจต่อเนื่อง ลั่นไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพล ใครอยากโทร.คุยได้ แต่ “เบ่งใส่ไม่ได้”
วันนี้ (10 ส.ค.) ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจค้นโรงแรม ร้านอาหาร และร้านทำผมย่านห้วยขวาง หลังพบประกอบธุรกิจโดยชาวจีนที่ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับรายงานหรือยัง ว่า “ได้รับแล้วครับ เขาทำหน้าที่ได้อย่างดี ต้องทำต่อไปเรื่อยๆ ไม่ต้องมีความเกรงกลัว กังวลอิทธิพลใดๆ โทรศัพท์ก็คุยไป ใครอยากคุยก็คุย ไม่มีปัญหา แต่เบ่งใส่ไม่ได้”