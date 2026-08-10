นายกฯ ติดตามน้ำท่วมภาคเหนือใกล้ชิด สั่ง ผวจ.-กองทัพ-กรมชลฯ บูรณาการช่วยเหลือ ตั้งศูนย์พักพิงดูแลผู้ประสบภัย

นายกฯ เผย ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิด สั่ง ผวจ. กองทัพ กรมชลฯ บูรณาการทำงานช่วยเหลือ เน้นการป้องกันและตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วันนี้ (10 ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ว่า ได้มีการเตรียมการอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในส่วนของการป้องกัน ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปภ.จังหวัด กองทัพ กรมชลประทาน ประสานความร่วมมือกัน โดยยอมรับว่า ในบางพื้นที่เป็นทางผ่านของน้ำ ดังนั้น จึงต้องเร่งการช่วยเหลือด้วยการลดความรุนแรง ด้วยการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบถ้วน ทั้งเตรียมการก่อนน้ำมา ขณะเดียวกัน เตรียมการเรื่องการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศูนย์พักพิง ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ การส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้มากที่สุด อุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีความพร้อม ซึ่งตนเองได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด