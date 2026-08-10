“วรศิษฎ์” ขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมตรวจสอบโกงท้องถิ่น ส่งข้อมูลคนทุจริตให้ตำรวจ-ป.ป.ช. ฟันต่อ

มท.4 ขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมทำงานอย่างหนัก จนได้ผลสอบท้องถิ่นล่าสุด ย้ำ ใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตโดนหมด เร่งส่งข้อมูลให้ตำรวจ-ป.ป.ช. ฟันต่อ
วันนี้ (10 ส.ค.) ที่กระทรวงมหาดไทย นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประกาศผลสอบท้องถิ่นล่าสุด มีเสียงสะท้อนจากผู้เข้าสอบที่ชื่นชมการปราบโกงทุจริตท้องถิ่น ว่า ทุกคนที่สอบด้วยความสุจริต สมควรที่จะได้รับอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้ จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรค แต่ก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมทำงานอย่างหนัก จนเป็นผลออกมาแบบนี้
ส่วนจะทำให้ประชาชนสบายใจ กับการสอบครั้งนี้มากขึ้นหรือไม่นั้น นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ตอนนี้ก็เห็นและรู้สึกได้อยู่แล้ว เรากำลังทวงคืนความยุติธรรม ให้กับคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเอง ส่วนคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการว่าเข้ามาแก้ไขคะแนนและมีการทุจริต จากนี้ต้องดำเนินการต่อ ซึ่งในส่วนของกระบวนการเพิ่งเริ่มเท่านั้นเอง โดย กสถ.และ ก.กลาง ก็ใช้อำนาจในการ บริหารจัดการบัญชีไป สุดท้ายคนที่ หลุดไปหรือมีประเด็นทั้งหมด เราจะส่งรายละเอียดให้กับตำรวจและป.ป.ช.ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ สองหน่วยงานดังกล่าวก็ทำเรื่องนี้กันอยู่และเอาข้อมูลไปประกอบกัน ไม่มีข้อยกเว้น
ส่วนข้าราชการหรือส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องต้องมีการลงโทษหรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า มันต้องมีอยู่แล้ว ไม่มีการแยกว่าเป็นข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปหรือนักการเมือง ไม่ว่าใครที่มีส่วนร่วมกับกระบวนการต้องถูกดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้น