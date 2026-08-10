นายกฯ แจงคมนาคมตั้ง คกก.ศึกษาแผนพัฒนาภาคใต้ ดูความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยง 2 ชายฝั่ง พร้อมฟังความเห็นประชาชน

นายกฯ แจงคมนาคม เสนอตั้ง คกก.ศึกษาแผนพัฒนาภาคใต้ หวังดูความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมเชื่อมโยง 2 ชายฝั่ง ตะวันตก-ตะวันออก ให้สะดวก ย้ำ รัฐบาลฟังเสียงประชาชนอยู่ตลอด บอกจำไม่ได้ลงนามแล้วหรือยัง!
เมื่อเวลา 10.07 น. วันที่ 10 ส.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กระทรวงคมนาคมเตรียมตั้งคณะกรรมการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ ว่า ได้มีการศึกษามาระดับหนึ่งแล้ว รัฐบาลฟังเสียงประชาชนและดูถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจด้วย ขณะนี้สิ่งที่สามารถทำได้เลยก็เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าแลนด์บริดจ์ เพราะสามารถที่จะเชื่อมโยงชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกได้ รวมถึงการเร่งปรับปรุงพัฒนาขยายท่าเรือ และเชื่อมเส้นทางที่ขาดหายไปที่เรียกว่า missing link เพื่อให้การคมนาคมขนส่งมีการเชื่อมต่อกันทั่วประเทศ และในภูมิภาค
ผู้สื่อข่าวถามว่าได้ลงนามตั้งคณะกรรมการแล้วหรือยัง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ลงนามไปเยอะแยะหมดเลยจำไม่ได้