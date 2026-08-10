’อนุทิน‘ แจงโพสต์ “วิ่งหัวชนกำแพง” แค่เตือนตัวเอง อุบตอบหมายถึงใคร

’อนุทิน‘ แจงโพสต์ “วิ่งหัวชนกำแพง” แค่ไว้สอน - เตือนตัวเอง ไม่ตอบหมายถึงใคร เอามือแตะหน้าผาก บอก “หัวโน”
วันนี้ (10 ส.ค. 69) เวลา 10.05 น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความ “วิ่งหัวชนกำแพงทุกวัน แต่กำแพงก็ยังสูงขึ้น หนาขึ้น ถ้ายังคงวิ่งชนอยู่ มันก็เจ็บหัวอีก” ซึ่งถูกนำไปเชื่อมโยงว่าเป็นการโพสต์พาดพิง น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน จนถูกบรรดา สส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้นั้น หมายถึงใคร โดยนายกรัฐมนตรี ได้เอามือแตะไปที่หน้าผาก ก่อนกล่าวว่า “หัวโน”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าต้องการจะสื่ออะไร นายกรัฐมนตรี กล่าวเพียงว่า ”สอนตัวเอง เตือนตัวเอง“