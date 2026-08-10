“ไผ่” โพสต์โต้ข่าวกลุ่ม “บุญยิ่ง” เตรียมซบภูมิใจไทย ยัน “กล้าธรรม” ไม่มีงูเขียว คนจับงูไม่แพ้งูแน่นอน

“ไผ่” โพสต์โต้ข่าวกลุ่ม “บุญยิ่ง” เตรียมซบภูมิใจไทย ยัน “กล้าธรรม” ไม่มีงูเขียว บอกคนจับงูไม่แพ้งูแน่ ลั่นลูกผู้ชาย ไม่เล่นหลายหน้า คำไหนคำนั้น
วันนี้ (10 ส.ค.) นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร และ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม (กธ.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “ไผ่ ลิกค์” ระบุถึงกระแสข่าวมี สส.พรรค กธ. 10 คน ในกลุ่ม นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี พรรค กธ. รวมถึง นายธนวัชร นิติกาญจนา ประธานสโมสรฟุตบอลราชบุรี เอฟซี ลูกชาย นางบุญยิ่ง จะย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ว่า “ยืนยันกล้าธรรมไม่มีงูแม้แต่ตัวเดียว คนจับงูไม่แพ้งูแน่ และเราจะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น” พร้อมทั้งยังระบุอีกว่า “คำไหนคำนั้น ไม่เล่นหลายหน้า เป็นลูกผู้ชาย กล้าชนทุกอย่างเพื่อประชาชน”