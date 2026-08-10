“วัฒนา” ประกาศชิงนายก อบจ.ขอนแก่น อีกสมัย หลังศาลสั่งเลือกตั้งใหม่

“วัฒนา ช่างเหลา” ประกาศลงสู้ศึกนายก อบจ.ขอนแก่น อีกสมัย หลังศาลสั่งเลือกตั้งใหม่ ย้ำ ขอปกป้องศักดิ์ศรีและสานต่องานใหญ่เพื่อชาวบ้าน ชี้ ความเดือดร้อนรอไม่ได้
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ที่จังหวัดขอนแก่น นายวัฒนา ช่างเหลา อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 สั่งให้มีการเลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่น ใหม่ ว่า ในคำสั่งศาลอุทธรณ์ได้เขียนไว้ชัดเจนว่า ในคดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานที่รับฟังได้ว่า ตนเป็นผู้ก่อ ใช้ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด ซึ่งในส่วนนี้ตนต้องขอขอบคุณศาลอุทธรณ์ ที่ได้ให้ความเป็นธรรมและคืนความบริสุทธิ์ให้กับตน ว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อเสียงแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ตนเคารพคำสั่งของศาล ที่ให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ โดยศาลเห็นว่า แม้คะแนนของตนและผู้ที่ได้อันดับ 2 จะห่างกันไม่มาก หากจะให้นับคะแนนใหม่ ก็ย่อมเป็นที่ครหาและกระทบต่อชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่น
“ผมขอประกาศลงสมัครในตำแหน่งนายก อบจ.ขอนแก่น อีกสมัย เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของชาวขอนแก่น และเข้ามาสานต่องานที่ผมและทีมบริหารชุดที่ผ่านมาได้ทำค้างไว้ ทั้งโครงการ Mega Project ระดับจังหวัดและอำเภอ รวมไปถึงโครงการเส้นเลือดฝอย ในระดับตำบลและหมู่บ้าน ไม่ให้โครงการเหล่านี้หยุดชะงัก และไม่ให้เกิดรอยต่อในช่วงเปลี่ยนผ่านการทำงาน เพราะความเดือดร้อนของชาวขอนแก่นรอไม่ได้” นายวัฒนา กล่าว