ชปน.เดือด สวน “อนุทิน” เหน็บวิ่งชนกำแพง “ณพัทธ์" จวกบริหารประเทศได้ไม่ถึงครึ่งฝีปาก “โรม” ซัดโง่คิดว่ากำแพงกั้นเจตจำนงค์ ปชช.ได้

รองโฆษกพรรคประชาชน “ณพัทธ์ นรังศิยา” เดือด โต้โพสต์ “อนุทิน” เปรียบวิ่งชนกำแพงทุกวัน แต่กำแพงยิ่งสูงหนา สวนกลับบริหารประเทศมานานแต่ปัญหายิ่งมากขึ้น ซัดนายกฯ ทำงานดีไม่ได้ครึ่งฝีปากตัวเอง ก่อน “รังสิมันต์ โรม” ร่วมวง อัดมีแต่คนโง่คิดกำแพงกั้นความเจริญและเจตจำนงประชาชนได้
วันที่ 9 ส.ค.นายณพัทธ์ นรังศิยา รองโฆษกพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยเป็นการแชร์โพสต์ภาพข้อความของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สืบเนื่องมาจากโพสต์ต้นทางของนายอนุทิน ซึ่งระบุข้อความว่า
“วิ่งหัวชนกำแพงทุกวัน แต่กำแพงก็ยังสูงขึ้น หนาขึ้น ถ้ายังคงวิ่งชนอยู่ มันก็เจ็บหัวอีก”
ด้านนายณพัทธ์ ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความโต้ตอบว่า “ทำงานบริหารประเทศมานาน แต่ปัญหาประเทศก็ยังมากขึ้น ยากขึ้น ถ้ายังคงบริหารอยู่ ปัญหามันก็แก้ไม่ได้อีก เพราะนายกทำงานดีไม่ได้ครึ่งฝีปากตัวเอง”
นายณพัทธ์ ยังเขียนข้อความบนเฟซบุ๊กอีกโพสต์ ระบุว่า คุณอนุทินไม่กล้าตอบหรอกว่าสเตตัสนั้นหมายถึงอะไร หรือหมายถึงใคร เพราะไม่ใช่คนมีความกล้าหาญอะไรที่จะยืนยันสิ่งที่ตัวเองพูด ได้แต่แซะปากดีไปวันๆ
ด้านนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ได้แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กด้วยเช่นกัน ว่า มีแต่คนโง่เท่านั้น ที่คิดว่ากำแพงจะกั้นความเจริญได้ มีแต่คนโง่เท่านั้น ที่คิดว่ากำแพงจะกั้นเจตจำนงค์ของประชาชนได้ มีแต่คนโง่เท่านั้น ที่อวดอ้างกำแพงของคนอื่น เพื่อใช้คุ้มกันตัวเอง โดยหารู้มั้ยว่าโลกข้างนอกเปลี่ยนไปมากเพียงไร ต้องไร้น้ำยาขนาดไหน จึงต้องพึ่งพากำแพงคนอื่นเพื่อปกป้องตัวเอง