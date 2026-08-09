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"อนุทิน" พริ้วจ๊อกกิ้งหนีสื่อ หลังถูกถามโพสต์ หัวโขกกำแพงสื่อถึงใคร บอก “วันนี้ออกกำลังกาย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“นายกฯ” พริ้ว จ๊อกกิ้งหนีสื่อ หลังถูกถามโพสต์ หัวโขกกำแพง สื่อถึงใคร ตอบสั้น “วันนี้ออกกำลังกาย” ก่อนขึ้นรถกลับ


วันนี้ (9ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังร่วมกิจกรรมผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีง่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงกรณีโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ วิ่งหัวชนกำแพงทุกวัน แต่กำแพงก็ยังสูงขึ้น หนักขึ้น ถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีก”

โดยนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามใดๆ เพียงแต่จิบน้ำ ก่อนยกแขนขึ้นลง และวิ่งจ๊อกกิ้งไปที่รถ ซึ่งระหว่างวิ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามอีกหลายครั้ง ก่อนที่นายกจะหันมาตอบตอนขึ้นรถว่า “วันนี้ออกกำลังกาย” ก่อนขึ้นรถเดินทางกลับ