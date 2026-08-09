นายกฯประกาศความสำเร็จโครงการ 74 วัน 74 ล้านแคลฯ เฉลิมพระเกียรติในหลวง 74 พรรษา ชูสุขภาพดี -สร้างศก.ดี -สังคมมั่นคง

"อนุทิน" ควง “ภริยา” ประกาศความสำเร็จ โครงการ 74 วัน 74 ล้านแคลฯ เฉลิมพระเกียรติในหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 74พรรษา ปลื้มทำคนไทยออกกำลังกาย ชู “สุขภาพดี -สร้างเศรษฐกิจดี -สังคมมั่นคง“
วันนี้ (9ส.ค.) เมื่อเวลา 18.00 น. ที่สนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมนางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา เป็นประธานในพิธีประกาศความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย 74 วัน 74 ล้านแคลอรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 74พรรษา 28กรกฎาคม 2569 ทั้งนี้มีประชาชนร่วมกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์ม “ก้าวท้าใจ” เผาผลาญแคลอรี่สูงถึง 153ล้านแคลอรี่ เกินเป้าหมายที่วางไว้
โดยมีนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และประชาชน ร่วมกิจกรรม
ก่อนเริ่มงานนายกฯ ได้วิ่งวอล์ม 100 เมตร ก่อนเดินทักทายกับประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมร่วมเซลฟี่บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
นายอนุทิน กล่าวปิดงานว่า มีความยินดีเป็นเป็นอย่างยิ่งที่เป็นประธานในพิธีประกาศความสำเร็จของโครงการออกกำลังกาย 74 วัน 74 ล้านแคลอรี่ ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 โครงการนี้เป็นการน้อมนำพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลพระวรกายทรงส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคีและมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เชื่อมั่นว่าสุขภาพที่ดีคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประเทศการกระตุ้นให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ไม่ใช่นโยบายด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียวแต่เป็นนโยบายด้านการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในระยะยาว การสร้างสังคมสุขภาพดี ไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ เราจึงต้องมีนโยบายสาธารณะและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย รัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี มีทางเดินเท้าที่ปลอดภัย มีทางจักรยาน มีสวนสาธารณะ สนามกีฬา และลานกิจกรรมใกล้บ้าน เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในทุกสถานที่
นายอนุทิน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์และมหกรรมระดับประเทศนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจและกระแสออกกำลังกายอย่างกว้างขวางทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของประชาชน ดังนั้นต้องร่วมกันขยายโอกาสและกิจกรรมดีฯให้เข้าถึงทุกจังหวัด ทุกอำเภอและทุกชุมชน ผ่านความร่วมมือขององค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความกระฉับกระเฉงและสุขภาวะที่ดี
นายกฯ กล่าวว่า ขอชื่นชมกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จ และแสดงความยินดีกับหน่วยงานองค์กรและพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในวันนี้ ความมุ่งมั่นของทุกคนเป็นแบบอย่างในในการดูแลสุขภาพและเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้คนไทย หันมารักการออกกำลังกายมากขึ้นและกลายเป็นวิถีชีวิต เป็นพลังแห่งสุขภาวะทั้งกายและใจ และเป็นรากฐานของครอบครัวที่เข้มแข็ง ชุมชนที่มีคุณภาพและประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป
จากนั้นนายกฯร่วมเต้นแอโรบิคกับผู้ร่วมงาน เพื่อออกกำลังกาย โดยมีฮาย อาภาพร นครสวรรค์ พร้อมเทนเนอร์ นำเต้นแอโรบิคด้วยเพลงเชฟปะและอีกหลายๆเพลงอย่างสนุกสนาน