“โสภณ” เยี่ยม 5 ผู้บาดเจ็บเหตุยิงกราดเทพศิรินทร์นนท์ พร้อมไว้อาลัย 2 ผู้เสียชีวิตส่งกำลังใจครอบครัว

ปธ.สภาฯ เยี่ยม 5 ผู้บาดเจ็บเหตุยิงกราด รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมเคารพศพ 2 ผู้เสียชีวิต ร่วมไว้อาลัย–ส่งกำลังใจครอบครัว
วันที่ (9 สิงหาคม 2569) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินทางไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเยี่ยมผู้และให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงกราดภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี จำนวน 3 ราย โดยมอบช่อดอกไม้ สอบถามอาการและความคืบหน้าในการรักษา ก่อนเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 คน
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พร้อมกันนี้ นายโสภณได้กล่าวให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ ครู และครอบครัว ขอให้ทุกคนมีกำลังใจและมีอาการดีขึ้นโดยเร็ว รวมทั้งกล่าวขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเต็มกำลัง
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จากนั้น นายโสภณเดินทางไปยังวัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อเคารพศพ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง และวัดบางอ้อยช้าง ต.บางศรีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อเคารพศพ นางสาวประภาพร ก้อนศิลา พร้อมพบปะและให้กำลังใจครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิต
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นายโสภณ กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บ ครอบครัวผู้เสียชีวิต ตลอดจนครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบและปฏิบัติหน้าที่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้จากไป และให้กำลังใจผู้อยู่