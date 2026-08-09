เฉลยแล้ว! “อนุทิน” โพสต์โต้ “ศิริกัญญา” ปมสู้กับกำแพง เอาอย่างไรก็ไม่ลง "วีรยุทธ" ขยายความ กำแพงคือคอร์รัปชั่น

เผยโพสต์ปริศนา“อนุทิน” เปรียบ “วิ่งหัวชนกำแพง” แต่กำแพงยิ่งสูงและหนาขึ้น ที่แท้ตอบโต้คำพูด “ศิริกัญญา” ที่หลั่งน้ำตาโอดโอยเมื่อ 7 ส.ค. ยอมรับสู้กับกำแพงเท่าไรก็เอาไม่ลง แถมตอบประชาชนไม่ได้ว่าทำไมไม่สำเร็จ ด้าน "วีรยุทธ" ขยายความ กำแพงคือคอร์รัปชั่น ฮั้ว สว. โกงข้อสอบ ที่รัฐบาลกำลังทำให้เป็นเรื่องปกติ
เมื่อเวลา 16.07 น.วันที่ 9 ส.ค. ในเฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีการโพสต์ข้อความว่า “วิ่งหัวชนกำแพงทุกวัน แต่กำแพงก็ยังสูงขึ้น หนาขึ้น ถ้ายังคงวิ่งชนอยู่ มันก็เจ็บหัวอีก” ซึ่งยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่า ข้อความที่นายอนุทินโพสต์หมายถึง อะไรกันแน่
ในเวลาไล่เลี่ยกัน เพจเฟซบุ๊กของ “วาสนา นาน่วม” ผู้สื่อข่าวสายทหาร ก็โพสต์ว่า ตีความกันวุ่น ว่าจะเป็นเรื่องในมหาดไทย เรื่องการเมือง เรื่องในพรรค เรื่องอาวุธปืน เรื่องโยกย้ายมท. กลาโหม รอเฉลย
ทั้งนี้ นายอนุทิน มีกำหนดการไปเป็นประธานในพิธีประกาศความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย 74 วัน 74 ล้านแคลอรี ที่สนามศูภชลาศัย เวลา 18.00 น.
ขณะที่ เพจเฟซบุ๊กของ “ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์” โพสต์ข้อความว่า “ศิริกัญญา” น้ำตาคลอ บอก “สู้กับกำแพงเอาอย่างไรก็เอามันไม่ลง แล้วก็ตอบกับประชาชนก็ไม่ได้ ว่าทำไมถึงไม่สำเร็จ” ก่อนสะอื้นกลาง มธ. 7 สิงหา บอก “เลยต้องหาอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ให้มันได้ชูใจ ให้เราได้รู้สึกว่า ความมพยายามของเราไม่สูญเปล่า”
ดังนั้น การโพสต์ของนายอนุทิน น่าจะเป็นการสื่อสารในเชิงเย้ยหยัน ไปถึง น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ออกมาเปิดใจด้วยเสียงสั่น และน้ำตาคลอ ยอมรับเหนื่อยกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เหมือนกับการเผาตัวเอง รู้สึกว่าสู้อย่างไร ก็เหมือนสู้กับกำแพง แต่ก็พร้อมที่จะสู้ต่อ เปิดรับทุกความคิดเห็นที่มีต่อพรรคประชาชน
ด้านนายนายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก "วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร - Veerayooth Kanchoochat" อธิบายว่า "กำแพง” ที่คนไทยกำลังเผชิญทุกวันนี้ก็คือ การคอร์รัปชั่น, โกงเลือกตั้ง, ไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน,โกงสอบราชการ, ฮั้ว สว ฯลฯ ที่รัฐบาลกำลังทำให้เป็นเรื่องปกติ ทำให้กำแพงนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “บ้าน” ที่เรียกว่าสังคมไทยที่เราอยู่ร่วมกัน
"จุดแข็งของคุณอนุทินคือการไม่หวั่นเกรงสถานการณ์การเมือง ไม่ต้องเห็นหัวประชาชน เพราะยามประเทศมีปัญหาเมื่อไหร่ คุณอนุทินแค่วิ่งเข้าหานาย กับให้ลูกน้องตบเท้าออกมาแก้ต่าง เปลี่ยนประเด็นหน้าข่าวการเมือง ซึ่งก็ดูเหมือนสำเร็จด้วยดีตลอดมา
"อีกด้านหนึ่ง ก็ให้เทคโนแครตที่เห็นดีเห็นงามรอคิวเข้าสู่อำนาจในระบบนี้ ขึ้นเวทีโชว์วิชั่นเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทย AI Data Center Medical Hub เพื่อให้คนหลงลืมปัญหาคอรัปชั่นที่รุนแรงขึ้นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้ “กำแพง” ที่ว่าจึงจะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ เรื่อยๆ แบบไม่รู้จุดจบ"