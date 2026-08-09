"ลิซ่า" ดัก กสถ.เด็กเส้นหลุดหมดจบเรื่องหรือไม่ ท้า "วรศิษฎ์" ฟันบ้านใหญ่พัวพันโกงสอบท้องถิ่นเริ่มที่สตูล

แกนนำใต้พรรคส้ม ถาม กสถ.หลังเด็กเส้นหลุดหมด จบเรื่องเลยหรือไม่ พร้อมจี้ ‘วรศิษฎ์’ จัดการบ้านใหญ่พัวพันทุจริตสอบท้องถิ่น ท้าเริ่มจากสตูลก่อนเลย
เมื่อวันที่ (9 สิงหาคม) น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า คณะกรรมการกลางการสอบเเข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประกาศเพิกถอนรายชื่อบัญชีข้าราชการท้องถิ่น หลังตรวจรายชื่อที่มีการแก้กระดาษคำตอบออกจากระบบ พบว่ารายชื่อของบุคคลที่ถูกประกาศในรอบแรกที่มีสายสัมพันธ์หรือนามสกุลใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจ และนักการเมืองหลายรายหลุดหาย ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อใหม่ อย่างน้อยๆ 1.พี่ผู้ว่านครศรีธรรมราชตกหมด 2.ลูกของอดีตเลขานายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ชิงลาออกไปแล้ว ทั้ง 2 คน สอบตกหมด 3.น้องของคนใกล้ชิดนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดี สถ. ส่งตรงจากสาย จ.ยะลา ตกไป 1 คน ถูกเลื่อนลำดับลงอีก 1 คน คำถามคือจบแค่เอารายชื่อออก แล้วจะได้เห็นการสืบสาวต่อว่าเด็กใคร เอเจนซีไหนยัดมาต่อหรือไม่
ทั้งนี้ น.ส.ภคมน ยังแชร์ข่าวที่นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าพบบ้านใหญ่บางพื้นที่พัวพันการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568 พร้อมยืนว่ายันใหญ่แค่ไหนก็ฟันไม่เลี้ยง โดย น.ส.ภคมน ระบุข้อความว่า “เอาเลย อย่าให้มาว่าได้ค่ะท่าน เริ่มที่สตูลก่อนเลยค่ะ”