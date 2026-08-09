“วัชรพงศ์” รับลูกนายกฯ นัดถก ตร.- มท.รื้อใหญ่ พ.ร.บ.อาวุธปืน ล้อมคอกเหตุใน รร. ห้ามพก-เจ้าของรับโทษด้วย

ปธ.กมธ.สีกากี รับลูกนายกฯ นัดถก “ตำรวจ-มหาดไทย” รื้อใหญ่ พ.ร.บ.อาวุธปืน ล้อมคอกเหตุกราดยิง-ชักปืนขู่ในโรงเรียน สั่งห้ามพกเด็ดขาด-เจ้าของปืนต้องร่วมรับโทษด้วย
วันนี้ (9 ส.ค.) นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร และ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาอาวุธปืน ว่า จากโศกนาฏกรรมเยาวชนชายอายุ 14 ปี ก่อเหตุกราดยิงสะเทือนขวัญภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์เด็กมัธยมชักปืนขู่ ทำร้าย เตะ-ต่อย เพื่อนในโรงเรียนดัง ย่านถนนสามเสน สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้นตอของปัญหาที่เกิดหนึ่งในนั้น คือ พ่ายแพ้วัฒนธรรมการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะจนนำมาสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่
ตนจึงได้ขานรับนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย โดยในเร็วๆ นี้ ทางคณะกรรมาธิการการตำรวจ เตรียมหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อรื้อใหญ่และสังคายนาพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ ทั้งระบบให้มีบทลงโทษที่รุนแรงและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
นายวัชรพงศ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับมาตรการคุมเข้มครั้งใหญ่นี้จะมุ่งเน้นไปที่การยุติปัญหาการพกปืนตั้งแต่ต้น โดยจะสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนพกปืนโดยไม่มีอำนาจจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาที่รุนแรงและมีโทษขั้นอุกฉกรรจ์
นอกจากนี้ กฎหมายใหม่จะกำหนดเงื่อนไขผูกมัดให้เจ้าของปืนต้องร่วมรับผิดชอบทางคดีอาญาทันที ในฐานะผู้ต้องหาร่วม หากอาวุธปืนที่มีทะเบียนของตนถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นนำไปก่อเหตุยิงผู้อื่น เว้นแต่จะมีการแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ว่าปืนสูญหายไว้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเท่านั้น
นายวัชรพงศ์ ยังได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการเก็บรักษาอาวุธปืน ว่า ผู้ที่มีสิทธิครอบครองปืนทุกคนจะต้องเก็บรักษาปืนอย่างมิดชิดที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงอาวุธได้โดยง่าย
ส่วนกรณีที่มีข้อเสนอจากบางฝ่ายที่ต้องการให้ครูสามารถพกพาอาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวในสถานศึกษานั้น ตนขอยืนยันตามแนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ปัดตกข้อเสนอนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการใช้อาวุธ ซึ่งการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง คือ การบังคับใช้กฎหมายปืนฉบับใหม่ที่เด็ดขาดเพื่อกวาดล้างคนพกปืนนอกบ้านมากกว่าการเพิ่มจำนวนอาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียน