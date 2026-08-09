จับตา “เนวิน-บุญยิ่ง” พบกันเย็นนี้ราชบุรี สะพัดหอบงูเขียวซบน้ำเงิน ส่ง “ลูกชาย” ลง สส.สมัยหน้า

จับตา “เนวิน” พบ “บุญยิ่ง” เย็นนี้ ที่ราชบุรี สะพัดส่ง “ลูกชาย” ลง สส.สมัยหน้า สังกัดภูมิใจไทย จับตาหอบงูเขียวเปลี่ยนขั้วซบน้ำเงิน
วันนี้ (9 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ ต้องจับตาการพบกันระหว่าง นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กับ นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส. ราชบุรี เขต 2 พรรคกล้าธรรม ที่จะพบกันในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องไทยลีก ระหว่าง สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กับ ราชบุรี เอฟซี
โดยมีรายงานข่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งหน้า นางบุญยิ่ง จะส่งลูกชายเข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทย และลงสมัครเลือกตั้งสส.ราชบุรี เขต 2 แทน ในนามพรรคภูมิใจไทย รวมถึง สส.ที่อยู่ในกลุ่มของนางบุญยิ่ง ก็จะมาร่วมกับพรรคภูมิใจไทย ในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วย