“ธรรมนัส”มอบรองหัวหน้าพรรคและคณะสส.“กล้าธรรม”ร่วมต้อนรับ จุฬาราชมนตรี

วันนี้( 9 ส.ค.)ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม มอบหมายให้ รองหัวหน้าพรรค อาทิ พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ นายนัจมุดดีน อูมา นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พร้อมด้วย นางปวีณา หงสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ตลอดจนคณะสส.ของพรรค อาทิ นายยูนัยดี วาบา สส.ปัตตานี นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ, นายลุตฟี หะยีอีแต สส.นราธิวาส ร่วมต้อนรับ นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี
โอกาสนี้ ยังร่วมกันเป็นตัวแทนหัวหน้าพรรคกล้าธรรม เป็นเกียรติแสดงความยินดี กับ บุตรสาว 3 คน ของดร.อะห์มัด อิห์สัน อดีตประธานกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุง
ณ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วย