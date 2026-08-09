ปฏิญญาราชดำเนิน ดีลไม่ลับ “หนู-นิด”

จู่ๆ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ก็ควง “เสี่ยนิด” เศรษฐา ทวีสิน” อดีตนายกรัฐมนตรี ไปดูมวยที่เวทีราชดำเนิน เมื่อวันเสาร์ ที่ผ่านมา (8 ส.ค.)
ทั้งคู่ไม่เคยมีประวัติว่าชื่นชอบกีฬามวยไทยแบบเข้าเส้น เข้ากระดูกมาก่อน จึงหนีไม่พ้นที่จะถูกหยิบมาตีความทางการเมือง ว่า..เอ๊ะ..กำลังมีดีลอะไรกัน?
ความจริง “เสี่ยนิด”กับ “เสี่ยหนู” เป็น “เจ้านาย” กับ “ลูกน้อง” กันมาก่อน เพราะ “เสี่ยหนู” เคยเป็นรองนายกฯควบ รมว.มหาดไทย ในรัฐบาลที่ “เสี่ยนิด” เป็นนายกรัฐมนตรี
“เสี่ยนิด” ห่างหายไปจากทำเนียบรัฐบาลเกือบ 2 ปีเต็ม หลังพ้นตำแหน่งนายกฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา “เสี่ยนิด” จึงมีโอกาสเข้าทำเนียบฯ อีกครั้ง เพื่อไปรับ “รางวัล Prime Minister’s Thailand Zero Dropout Plus Awards (TZD+) ประจำปี พ.ศ. 2569 จากมือ “เสี่ยหนู” นายกรัฐมนตรี
เป็นรางวัลเกียรติยศเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้ริเริ่มผลักดันโครงการ Thailand Zero Dropout ให้เป็นวาระแห่งชาติ คืนโอกาสและอนาคต ให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาไทย
“เสี่ยหนู” ยังกล่าวในพิธีมอบรางวัลว่า ตื่นเต้น ที่ผู้บังคับบัญชามาเยือน เพราะตนเคยเป็นคณะรัฐมนตรีร่วมอยู่ในรัฐบาล “เสี่ยนิด” ซึ่งขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการ มี “พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ” ทำหน้าที่ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มาจากการริเริ่มของ นายเศรษฐา และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตนได้ดำเนินการสานต่อเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผลสัมฤทธิ์...
ผ่านไปแค่ 2 สัปดาห์ “เสี่ยหนู” กับ “เสี่ยนิด” ก็พบกันให้เป็นข่าวอีก โดยควงคู่กันไปดูมวยที่เวทีราชดำเนิน
ใครๆ ก็รู้ว่า “เสี่ยนิด” นั้นเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนของ “ทักษิณ ชินวัตร” อยู่แล้ว
การตีความของการพบกันครั้งนี้ จึงถูกโยงเข้ากับเรื่อง “ปฏิญญาเขียว-แดง” หรือ “ดีลลับโมนาโก” ที่มีข่าวเพื่อไทยอาจย้ายขั้ว หรือ โหวต “งดออกเสียง” ในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ จนทำให้มีกระแสข่าวว่า “เสี่ยหนู” อาจจะชิงยุบสภาฯ ก่อนที่ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติซักฟอก เมื่อมีการเปิดสภาสมัยสามัญในวันที่ 25 สิงหาคมนี้
เอ๊ะ...หรือ “ปฏิญญาราชดำเนิน” ดีลไม่ลับครั้งนี้ จะเกี่ยวกับการพา “ยิ่งลักษณ์” กลับบ้าน?!