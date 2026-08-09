ไอลอว์แฉอาชีพ-สายสัมพันธ์ สว.อำนาจฯพบฝากเลี้ยง จ่อเปิดชื่อผช.-สว. 3 ทั้งหมด งงขายก๋วยเตี๋ยวอะไรกันแน่

’ไอลอว์‘ แฉประวัติอาชีพ-สายสัมพันธ์ สว.อำนาจเจริญ พบฝากเลี้ยง จ่อเปิดชื่อผู้ช่วย-สว. 3 ทั้งหมดหลังจบเวที ด้าน ‘ยิ่งชีพ’ งงสรุป ‘สมพาน’ ขายก๋วยเตี๋ยวอะไรกันแน่ พบหลายจังหวัดพิรุธคล้ายกัน
วันนี้ (9ส.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่รัฐสภา คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) นำโดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จัดกิจกรรมเจาะลึกหลักฐาน คดีโกง สว. ภาค 4 ใบสั่ง เส้นเงิน สายสัมพันธ์ โดยมีน.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) น.ส.บุณยนุช มัทธุจักร และนายปุวิชญ์ วัฒนสุข นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น และพยานบุคคลมาร่วมให้ข้อมูล
โดยนายยิ่งชีพ กล่าวว่า นายสมพาน พละศักดิ์ สว.จากอำนาจเจริญ เขียนใบสมัครว่ามีประวัติค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ 12 ปี ขณะที่นางแดง กองมา สว.เขียนใบสมัครว่าเป็นคนขายหมู ซึ่งเมื่อตนไปหาข้อมูลร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระตามประวัติที่นายสมพานเขียนนั้นกลับพบว่าในอดีตเคยเป็นฟิตเนส แต่ต่อมานายสมพานกลับออกบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวปลา ตอนจึงไปค้นข้อมูลและพบว่าเจ้าของร้านคือนายศิริพล เรืองบุญ สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) สมัครในกลุ่มภูมิใจไทเมืองอำนาจ ที่ไม่ใช่ชื่อพรรคเพราะพรรคภูมิใจไทยต้องมี ย แต่กลับพบว่าเคยมีการถ่ายภาพกับนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย จากข้อมูลพบว่าร้านก๋วยเตี๋ยวปลานั้นเปิดทำการในปี 2558 นับถึงวันที่สมัครสว.ในปี 2567 ก็ไม่ถึง 10 ปี
นายยิ่งชีพ กล่าวต่อว่า เมื่อค้นหาเฟซบุ๊กของนายสมพานกลับระบุว่าขายก๋วยเตี๋ยวนายพาน ตนจึงได้ไปค้นและพบว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายพาน จากการค้นใน google street view ในปี 2563 ก็เห็นว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ต่อมาในปี 2566 กลับพบว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ด สรุปแล้วขายก๋วยเตี๋ยวอะไรกันแน่และสมัครถูกกลุ่มหรือไม่ เพราะยังไม่เห็นว่ามีร้านไหนที่น่าจะมีลูกจ้างเกิน 100 คน และร้านไหนที่น่าจะมีกำไรเกิน 300 ล้านบาทต่อปี ตกลงแล้วท่านเป็นเจ้าของกิจการจริงและทำอาชีพนี้ครบ 10 ปีหรือไม่
นายยิ่งชีพ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครสว. กลุ่ม 10 จากจังหวัดอำนาจเจริญ นอกจากนายสมพานและนางแดง ก็จะมีผู้สมัครอีกคนที่น่าสนใจคือนายอนันต์ นิรภา ที่ลงสมัครส.ท. ในนามภูมิใจไก่คำที่มีนายกอบต. คือนายประจวบ ทองดี ที่พบว่ามีภาพถ่ายกับน้ำดื่มของนางสุขรสมรวย วันทนีย์กุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วย นอกจากนี้ ในจังหวัดอำนาจเจริญยังมีผู้สมัครจากกลุ่ม 16 ที่ผ่านการเลือกเข้ามาได้นายสุวิทย์ จำปานนท์ ทั้งที่ส่วนใหญ่จะเป็น สว.จากกลุ่ม 10
นายยิ่งชีพ กล่าวอีกว่า ตนสงสัยว่าสว.หลายคนจะตั้งคนที่เลือกตัวเองให้มาเป็นผู้ช่วยสว. หรืออาจจะมีการตั้งให้ไปฝากเลี้ยงให้กัน ซึ่งไม่ทราบว่าจริงหรือไม่แต่เห็นว่าจังหวัดอำนาจเจริญมีการวนเวียนเป็นวัฏจักรกันเช่นนี้ โดยหลังจากเวทีนี้ไอลอว์จะเปิดภาพเอกสารสว. 3 ทั้งหมด 4 หมื่นกว่าหน้า พร้อมกับรายชื่อผู้ช่วยทั้งหมด โดยตนมองว่าอีกหลายจังหวัดก็จะเป็นเช่นนี้ จึงอยากให้ประชาชนช่วยกันจับตา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนั้นแล้วทีมงานไอลอว์ ยังได้เปิดเผยข้อมูลการตั้งคณะทำงานของ 3 สว.อำนาจเจริญ คือนายสมพาน พละศักดิ์ สว. นางแดงกองมา และนายสมทบ ถิระพันธุ์ สว. ที่ได้จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสืบค้นการทำงานผ่านเฟซบุ๊กของบุคคลต่างๆ พบว่า มีการฝากเลี้ยง เช่น ตั้งนายสหรัถ กองมา บุตรชายนางแดง นายณัฐพงศ์ พละศักดิ์ บุตรชายนายสมพาน เป็นผู้ช่วยของนายสมทบ
นอกจากนั้น นายสมพาน ยังตั้งนายไสว จำปานนท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นบุคคลที่นามสกุลเดียวกัน นายสุวิทย์ จำปานนท์ สว.อำนาจเจริญ ตั้งนางบุญร่วม โทบุดดีแม่ยายของหลานนางสุขสมรวย เป็นคณะทำงาน ส่วนการตั้งคณะทำงานของนางแดง พบการตั้งนายไพฑูรย์ ขันแก้ว เป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจากการตรวจสอบ เป็นสามีของนางเพลินจิตร ขันแก้ว สว.อำนาจเจริญ ทั้งนี้พบว่า นายกัมพล สุภาเพ่ง สว.เพชรบุรี เป็นผู้ช่วยดำเนินงานอีกตำแหน่ง ทั้งที่หลักเกณฑ์การตั้งผู้ช่วยดำเนินงานจะเป็นให้กับ สว. ได้ครั้งละ 1 คนเท่านั้น นอกจากนั้น ผู้ช่วยคนอื่น เช่น นายสุชาติ สีหามาตย์ ที่พบการโพสต์สนับสนุนงานให้กับนางสุขสมรวย และ สส.อำนาจเจริญ พรรคภูมิใจไทย เป็นต้น