พรรคส้ม ชี้ “อนุสรณ์” ประท้วง “มิน ออง ไลง์” คนเดียวเป็นหนึ่งในวิธีการ ถามปฏิเสธฉันทามติ 5 ข้ออาเซียนหรือไม่

“ไอติม” แจงปม ปชน.เงียบ ปล่อยให้ “อนุสรณ์” ประท้วงรัฐสภาต้อนรับ “มิน ออง ไลง์”อยู่คนเดียว ยันการแสดงออกวันนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการพรรคส้ม ถามกลับ รบ. “เมียนมา” ปฏิเสธฉันทามติ 5 ข้ออาเซียนหรือไม่
วันนี้ (9 ส.ค. 69) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงกรณีที่ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ สส.กทม พรรคประชาชน แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐสภาต้อนรับนายมิน ออง ไลง์ ประธานาธิบดีแห่งเมียนมา โดยที่มีการวิจารณ์ว่าพรรคประชาชนไม่ได้เรียกร้องที่มากพอ ปล่อยให้สส. ดำเนินการส่วนตัว
โดยนายพริษฐ์ กล่าวยืนยันในนามพรรคประชาชน ว่าไม่เห็นด้วยกับท่าทีของรัฐบาลไทยที่ให้การต้อนรับ มิน ออง ไลง์ ซึ่งได้แสดงความเห็นด้วยหลายวิธี หนึ่งในนั้นการแสดงออกของนายอนุสรณ์ คัดค้านการตัดสินใจของประธานรัฐสภาด้วยสันติวิธี
นายพริษฐ์ กล่าวว่า เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่าการกระทำของรัฐบาลไทยต้อนรับผู้นำเมียนมา สวนทางกับความเห็นของประชาคมโลก ที่ไม่ให้การยอมรับนายมิน ออง ไลง์ ทั้งการเข้าสู่อำนาจโดยมิชอบผ่านการทำรัฐประหาร และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกับคนในประเทศของตนเอง ซึ่งรัฐบาลไทยจะอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน ต้องถามกลับว่ารัฐบาลเมียนมาปฏิเสธที่ตามข้อเสนอฉันทามติ 5 ข้อ ของอาเซียนเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตเมียนมาหรือไม่
“แม้ว่าบางปัญหาที่คาบเกี่ยวระหว่างชายแดนไทยเมียนมาต้องมีการเจรจาแก้ไข เพราะกระทบต่อประโยชน์ของคนไทย เรื่องสแกมเมอร์ เรื่องสารพิษในแม่น้ำ และพรรคประชาชนไม่เห็นด้วยกับท่าทีของรัฐบาลในการต้อนรับมิน ออง ไลง์ ในลักษณะดังกล่าว” นายพริษฐ์กล่าว