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"ภราดร" ชี้ใช้งบพ.ร.ก.กู้ฯทำ "ไทยเที่ยวไทยพลัส" ไม่ผิดหลักฉุกเฉิน โยน "เอกนิติ" ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รมต.สำนักนายกฯ ชี้ใช้งบ พ.ร.ก.เงินกู้ฯ ทำ "ไทยเที่ยวไทยพลัส" ไม่ผิดหลักฉุกเฉิน เหตุช่วยภาคธุรกิจรายเล็กจากวิกฤตสงคราม ส่วน “ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2” ต้องให้ เอกนิติ ตัดสินใจเดินหน้าโครงการ

วันนี้ (9ส.ค.) นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เล็งขอใช้เงินกู้ ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ปี 2569 มาใช้เพื่อดำเนินโครงการ "ไทยเที่ยวไทยพลัส" ว่า โดยส่วนตัวมองว่าโครงการนี้ไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงิน

เพราะเป็นการนำเงินกู้ ไปช่วยเหลือผู้ประกอบภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะรายเล็ก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง

อย่างไรก็ตามหากจะดำเนินการต้องไปกำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการว่าผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร

เมื่อถามย้ำว่า หากจะดำเนินการถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ฉุกเฉินใช่หรือไม่ นายภราดร ยืนยันว่า ถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ และสามารถทำได้

“โครงการไทยเที่ยวไทยพลัส ถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ เพราะผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายเล็ก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศโดยตรง” นายภารดร กล่าว

ส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” เฟส 2 นายภราดร กล่าวว่า ต้องรอความชัดเจนและการตัดสินใจจาก นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจาก กระทรวงการคลัง เป็นผู้พิจารณาโครงการ

โดยขอให้โครงการสิ้นสุดเฟสแรกก่อน จากนั้นค่อยมาประเมินสถานการณ์ว่าตอนเป็นอย่างไร เพราะขณะนี้สถานการณ์สงครามก็ยังไม่สิ้นสุด