"ภราดร" ชี้ใช้งบพ.ร.ก.กู้ฯทำ "ไทยเที่ยวไทยพลัส" ไม่ผิดหลักฉุกเฉิน โยน "เอกนิติ" ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2

รมต.สำนักนายกฯ ชี้ใช้งบ พ.ร.ก.เงินกู้ฯ ทำ "ไทยเที่ยวไทยพลัส" ไม่ผิดหลักฉุกเฉิน เหตุช่วยภาคธุรกิจรายเล็กจากวิกฤตสงคราม ส่วน “ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2” ต้องให้ เอกนิติ ตัดสินใจเดินหน้าโครงการ
วันนี้ (9ส.ค.) นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เล็งขอใช้เงินกู้ ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ปี 2569 มาใช้เพื่อดำเนินโครงการ "ไทยเที่ยวไทยพลัส" ว่า โดยส่วนตัวมองว่าโครงการนี้ไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงิน
เพราะเป็นการนำเงินกู้ ไปช่วยเหลือผู้ประกอบภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะรายเล็ก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง
อย่างไรก็ตามหากจะดำเนินการต้องไปกำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการว่าผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร
เมื่อถามย้ำว่า หากจะดำเนินการถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ฉุกเฉินใช่หรือไม่ นายภราดร ยืนยันว่า ถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ และสามารถทำได้
“โครงการไทยเที่ยวไทยพลัส ถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ เพราะผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายเล็ก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศโดยตรง” นายภารดร กล่าว
ส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” เฟส 2 นายภราดร กล่าวว่า ต้องรอความชัดเจนและการตัดสินใจจาก นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจาก กระทรวงการคลัง เป็นผู้พิจารณาโครงการ
โดยขอให้โครงการสิ้นสุดเฟสแรกก่อน จากนั้นค่อยมาประเมินสถานการณ์ว่าตอนเป็นอย่างไร เพราะขณะนี้สถานการณ์สงครามก็ยังไม่สิ้นสุด