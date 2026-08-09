รัฐบาลลุยแผน "ภาครัฐระบบเปิด" ฉบับแรกของประเทศ ปชช.ตรวจสอบงบ-ลดทุจริตหนุนไทยสู่สมาชิก OECD

โฆษกรัฐบาล เผย เดินหน้าทำแผน "ภาครัฐระบบเปิด" ฉบับแรกของประเทศ ประชาชนตรวจสอบงบ-ลดทุจริตหนุนไทยสู่สมาชิก OECD สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน การแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศในระยะยาว
วันนี้ (9ส.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าผลักดันให้การทำงานของภาครัฐ โปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น ผ่านแนวคิด "ภาครัฐระบบเปิด" (Open Government) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ และลดการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership: OGP) และนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อการบริหารงานภาครัฐระบบเปิด (Multi-Stakeholder Forum: MSF) ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาคการเมือง เพื่อร่วมกำหนดทิศทางนโยบาย ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา
การประชุมคณะกรรมการนัดแรก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบกรอบนโยบาย 4 ด้าน สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติฉบับแรกของประเทศ ได้แก่
1. การต่อต้านการทุจริต
2. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
3. การยกระดับกระบวนการยุติธรรม
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
“เป้าหมายของการดำเนินงานครั้งนี้ คือทำให้ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดการทุจริต และเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน รวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน และลดโอกาสการทุจริตในภาครัฐ” นางสาวรัชดา กล่าว
ในขั้นตอนต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำร่างพันธกรณี (Commitments) และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ก่อนจัดส่งแผนฉบับสมบูรณ์ต่อสำนักงานเลขาธิการ OGP ภายในเดือนธันวาคม 2569
นางสาวรัชดา กล่าวเสริมว่า การขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ให้ความสำคัญ การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย สนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน การแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศในระยะยาว