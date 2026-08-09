นายกฯนำทอดผ้าป่า 20 ล.จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.ระนอง ลั่นปัจจัยทุกบาทห้ามใช้ผิดวัตถุประสงค์"

"อนุทิน" นำส่วนราชการและปชช.รวมถึงคณะสงฆ์ ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.ระนอง ยอดเงิน 20 ล. ย้ำระนอง-สธ. "ปัจจัยทุกบาทต้องใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 100% เท่านั้น ห้ามใช้ผิดวัตถุประสงค์"
วันนี้ (9 ส.ค. 69) เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในโรงพยาบาลระนอง เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลระนอง โดยมี นางธนนนท์ ชาญวีรกูล ประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทย พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ เลขานุการ รมว.มหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคีเครือข่ายพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี และจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ กว่า 1,000 คน ร่วมพิธี โดยได้รับเมตตาจาก พระราชระณังควชิรมุนี เจ้าคณะจังหวัดระนอง เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ หลวงปู่บุญเพ็ง ขันติโก วัดป่าภูล้อมข้าว จ.สกลนคร พร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
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โดยนายอนุทิน ร่วมรับชมการรำต้อนรับชุด "ลูกสาวชาวเล" โดยทีมยังแข็งแรง ลีลาศไลน์แดนซ์ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง แล้วเข้าสู่บริเวณพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้วถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล รับศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว นายอนุทิน นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่า พระราชระณังควชิรมุนี พิจารณาผ้าป่า พิธีกรประกาศยอดผ้าป่า ผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี
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พระราชระณังควชิรมุนี กล่าวสัมโมทนียกถาความโดยสรุปว่า ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอาศัยโรงพยาบาล เพื่อรักษาสภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านั้นให้หายไป ต้องอาศัยโรงพยาบาลหลายครั้งในชีวิต หากเรานับดูให้ดีจะเห็นว่า ตั้งแต่เราเกิดต้องอาศัยโรงพยาบาล บางครั้งรอดบ้าง ไม่รอดบ้าง รอดเฉพาะแม่หรือรอดเฉพาะลูกบ้าง เรียกว่า ชีวิตได้รอดมาแล้ว เมื่อรอดมาแล้ว บ่มความรู้ก็มาอยู่โรงเรียน แล้วก็ต้องอาศัยพระสงฆ์บ่มเพาะนิสัย 3 สิ่งนี้ คือสิ่งที่เรียกว่า "บวร" หมายถึง บ้าน วัด โรงเรียน
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นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้มาอยู่ท่ามกลางญาติสนิทมิตรสหายผู้มีความคุ้นเคยกัน เป็นผู้มีจิตศรัทธา มีใจบุญสุนทาน มาร่วมกันทอดผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองแห่งนี้ ไม่ต้องรอบุญในชาติหน้า เครื่องมือแพทย์เหล่านี้จะมาเป็นประโยชน์กับพวกเราเองด้วยในยามที่เรามีอาการเจ็บป่วย หรือแม้กระทั่งญาติมิตรของเรามีอาการเจ็บป่วยต้องรักษาพยาบาลดูแลจากบรรดาแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง เพราะจังหวัดระนองกว่าจะเดินทางไปจังหวัดอื่น ๆ ได้ ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร จังหวัดที่ใกล้สุด คือ จังหวัดชุมพรใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมง หรือจังหวัดที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พร้อม ที่ใกล้ที่สุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง ดังนั้น ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลระนองไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการเพียงพอได้ คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะประสบภาวะอันตรายได้
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"วันนี้พวกเราทุกคนมาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อทำให้โรงพยาบาลระนองมีเครื่องมือแพทย์ เป็นบุญอันยิ่งใหญ่และเป็นเชื้อสารตั้งต้นที่จะทำให้กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลได้เห็นโอกาสในการทำให้จังหวัดระนองเจริญเติบโต ทั้การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม เป็นจังหวัดเมืองท่า ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จูงใจให้คนอยากมาที่จังหวัดระนองเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งหนึ่งก็คือ "มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ มีการแพทย์ที่ดี"
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นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติม ทุกส่วน ทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องให้สัญญาว่า "20 ล้านบาทนี้ ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ 100% เท่านั้น" ห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียว พี่น้องชาวระนองเป็นพยาน ต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบ เพราะนี่คือเงินของพวกเราที่เราทำไว้สำรองให้กับพวกเราเอง และที่สำคัญ คือ ห้ามเอาไปเลี้ยงอาหารกลางวันรัฐมนตรีสาธารณสุขเด็ดขาด ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนมั่นคง
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นายอนุทิน ให้คำมั่นว่า เงินก้อนนี้จะได้ซื้อของที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวระนองอย่างแน่นอน ตนจี้ดูทุกวินาที หล่นไปไหนเป็นเรื่องแน่นอน เงินนี้ต้องอยู่ที่นี่เท่านั้น จะไม่มีสิทธิ์ให้ไปอยู่ที่คลินิกของคุณหมอ หรือนอกโรงพยาบาลระนอง ขอให้พวกเราได้มั่นใจพวกเราจะช่วยกันดูแลให้กับทุกท่าน
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สำหรับพิธีทอดผ้าป่าฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนในจังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยมียอดปัจจัยผ้าป่า เป็นเงิน 20,000,000 บาท
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นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันมิ่งมงคลที่คณะสงฆ์จังหวัดระนองได้ร่วมกับโรงพยาบาลระนอง ทอดผ้าป่าถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกล มหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา ปี 2569 ด้วย