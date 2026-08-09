“ทรงศักดิ์” ร่างแผน สสส. ปี 70 เน้นขยายงานสร้างเสริมสุขภาพรายจังหวัด หนุนวาระกลาง “ขับเคลื่อนใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่” เล็งวัดผลได้ภายใน 1 ปี

“ทรงศักดิ์” นั่งหัวโต๊ะร่างแผน สสส. ปี 2570 สั่งขยายงานสร้างเสริมสุขภาพสู่ทุกจังหวัด ชูใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และ AI เป็นเครื่องมือหลัก พร้อมกำหนดวาระกลางสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพจากวิกฤติเศรษฐกิจ ตั้งเป้าวัดผลและเห็นความก้าวหน้าได้ภายใน 1 ปี
วันที่ 9 สิงหาคม 2569 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2570 โดยมีกรรมการกองทุนฯ กรรมการบริหารแผน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมกำหนดทิศทางการพิจารณาร่างแผนฯ ประจำปี 2570 ว่า สสส. ขับเคลื่อนการทำงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี สอดคล้องกับสถานการณ์ทุกมิติและเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางนโยบายและจุดเน้นในการจัดทำแผนฯ 5 ข้อ สำคัญ 1. ยึดทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี 2. สร้างและขยายผลลัพธ์ทางสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ทั่วถึงอย่างยั่งยืน 3. สนับสนุนการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพ จากข้อมูลสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ (AI) 4. ลดผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำ และเตรียมพร้อมรับมือกับภัยเสี่ยงและโรคอุบัติใหม่ 5. สานพลังกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
“แผนการดำเนินงาน สสส. ในปี 2570 ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทางสุขภาพใหม่ ๆ และบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยทิศทางการทำงานของ สสส. ในก้าวต่อไป ต้องขยายการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมระดับจังหวัดอย่างทั่วถึง มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” นายทรงศักดิ์ กล่าว
นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพยึดข้อมูลเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง จากสถานการณ์ความท้าทายระดับชาติที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สสส. ได้กำหนดเป้าหมายจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแผนระดับโลกและระดับชาติ อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs), การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยแผนการดำเนินงาน ปี 2570 ใช้หลักคิด Thaihealth Working Model เป็นฐานกำหนดตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดร่วม ของการดำเนินงานทั้ง 15 แผนงาน ผ่านการขับเคลื่อน Big Quick Win อาทิ พัฒนาชุมชนต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพกว่า 2,000 แห่ง พร้อมขยายผลทั่วประเทศ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กและเยาวชน ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ อาทิ บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ความปลอดภัยทางถนน ผลักดันกฎหมายและนโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำคัญด้านสุขภาพ อาทิ นโยบายด้านยาเสพติด แอลกออฮอล์
นอกจากนั้นได้กำหนดวาระกลาง คือ “ขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพจากวิกฤติเศรษฐกิจ” โดยเชื่อมข้อมูลระดับประเทศและพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการสร้างเสริมสุขภาพ บูรณาการความร่วมมือระหว่างแผนงาน จับคู่มาตรการให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และขยายผลผ่านภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยสามารถวัดผลความสำเร็จและเห็นความก้าวหน้าได้ภายใน 1 ปี