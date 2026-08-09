รัฐบาลเผยส่งออกครึ่งปี 69 โต 17.6% เกือบ 2 แสนล.ดอลลาร์สูงกว่าปีก่อน เทคโนโลยี–อิเล็กทรอนิกส์ตัวสำคัญ

รองโฆษกรัฐบาล เผย ส่งออกไทยครึ่งปีแรก 2569 โต 17.6% มูลค่าเกือบ 2 แสนล้านดอลลาร์ สูงกว่าปีก่อนต่อเนื่อง สินค้าเทคโนโลยี–อิเล็กทรอนิกส์แรงหนุนสำคัญ ตลาดสหรัฐฯ โต 41.1%
วันนี้ (9 สิงหาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 ว่า การส่งออกยังขยายตัวได้ดีและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับที่นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงทิศทางการส่งออกของไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเดือนมกราคม–มิถุนายน 2569 ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 196,741.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่เฉพาะเดือนมิถุนายน 2569 ส่งออกมีมูลค่า 34,655.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.8%
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าแรงส่งจากภาคการค้าต่างประเทศยังมีความต่อเนื่อง โดยไตรมาสแรกของปี 2569 การส่งออกมีมูลค่า 96,169.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.4% และไตรมาส 2 มีมูลค่า 100,572.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.7% ซึ่งเป็นการขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องตลอดครึ่งปีแรก
สำหรับสินค้าที่มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรก พบว่าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีมูลค่าส่งออก 18,781.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 47.9% และมีส่วนต่อการเติบโตของการส่งออกรวม 5.4 จุด ตามด้วยเครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่า 3,547.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นถึง 169.0% รวมถึงเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลการเกษตร หม้อแปลงไฟฟ้า และทองแดงและของทำด้วยทองแดงที่ขยายตัวต่อเนื่อง
นอกจากนี้ สินค้าเกษตรและอาหารของไทยยังมีบทบาทต่อการส่งออก โดยผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง มีมูลค่า 4,024.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.3% ขณะที่อัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่า 14,166.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.8%
ด้านตลาดส่งออกสำคัญ สหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 มีมูลค่า 47,144.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 41.1% คิดเป็นสัดส่วน 24.0% ของการส่งออกทั้งหมด ตามด้วยจีน มูลค่า 22,645.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.1% ญี่ปุ่น 13,186.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.9% อินเดีย 9,152.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.0% และสิงคโปร์ 9,132.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นถึง 74.0%
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภาพรวมครึ่งปีแรกถือเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการขยายตัวของสินค้าเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสของไทยในการเข้าไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ขณะเดียวกันตลาดส่งออกหลักหลายแห่งยังขยายตัวพร้อมกัน ทั้งสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และสิงคโปร์
“ตัวเลขครึ่งปีแรกสะท้อนชัดว่าการส่งออกของไทยในปีนี้ทำได้ดีกว่าปีก่อน โดย 6 เดือนแรกขยายตัวถึง 17.6% และเฉพาะเดือนมิถุนายนเติบโต 20.8% รัฐบาลจะเดินหน้ารักษาแรงส่งนี้ ทั้งการเปิดตลาดใหม่ ดูแลตลาดเดิม และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลก เพื่อให้รายได้จากการส่งออกกลับมาสู่ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs และเศรษฐกิจไทยให้มากที่สุด” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว
ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 ไทยมีมูลค่าการค้ารวม 425,227.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 27.8% โดยมีการนำเข้ามูลค่า 228,485.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 38.0% และขาดดุลการค้า 31,744.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยและสนับสนุนการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง.