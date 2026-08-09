“ธรรมนัส” ลุยใต้ตั้งศูนย์ประสานงานทั่วพื้นที่–ผุด “สถาบันการเมืองรร.ต้นกล้า กล้าทำ” ปักธง 3 จชต.-4 อำเภอสงขลา

หัวหน้ากล้าธรรม นำทัพลูกพรรคลุยใต้ ตั้งศูนย์ประสานงานทั่วพื้นที่–ผุด “สถาบันการเมืองโรงเรียนต้นกล้า กล้าทำ” ปักธง 3 จชต. และ 4 อำเภอสงขลา
เมื่อวันที่ (8 สิงหาคม 2569) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารและขับเคลื่อนภารกิจทางการเมืองพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2569 ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรองหัวหน้าพรรค อาทิ นายนัจมุดดีน อูมา พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ รวมถึงนางปวีณา หงสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค คณะกรรมการบริหาร และสส.ทุกคนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารและขับเคลื่อนภารกิจทางการเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเห็นชอบแนวทางจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานพรรคกล้าธรรม ในจังหวัดต่าง ๆ ที่มี สส. ของพรรค เพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยงการทำงานกับประชาชน รับฟังปัญหา และประสานการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีแนวทางจัดตั้ง “สถาบันการเมืองโรงเรียนต้นกล้า กล้าทำ” ยกระดับโครงการอบรมเยาวชนให้เป็นสถาบันการเมืองของพรรค เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนและแกนนำเยาวชนในพื้นที่ ผ่าน 3 หลักสูตรหลัก พร้อมวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่ 4 ด้าน ได้แก่ การศึกษา กฎหมาย ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยพรรคมีแนวทางเปิดพื้นที่ให้ภาควิชาการและภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการทำงาน ทั้งสถาบันการศึกษา 4 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ กลุ่มนักวิชาการ สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา เพื่อให้การพัฒนาเยาวชนสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่
ขณะเดียวกัน คณะทำงานฯ เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านวิชาการ ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อระดมความคิดเห็นและวางแนวทางการทำงานร่วมกันในระยะต่อไป
ภายหลังการประชุม ร.อ.ธรรมนัส ยังได้เดินทางไปพบปะแกนนำและ สส. ของพรรค ณ สำนักงานนายเดชอิศม์ ขาวทอง ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อหารือและติดตามการขับเคลื่อนงานทางการเมืองในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จากนั้นหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ได้เดินทาง ไป ที่ สนง.สส.จรัญ จันทร์แก้ว อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมี สส.พรรคกล้าธรรม ร่วมงานกว่า 30 คน และมีพี่น้องประชาชน ร่วมต้อนรับกว่า 1 หมื่นคน