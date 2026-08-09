ดุสิตโพลไม่เชื่อน้ำยารบ.แก้อาชญากรรมที่รุนแรงขึ้นมาก มองกม.บทลงโทษไม่เข้มงวด กังวลความปลอดภัย

สวนดุสิตโพลมองอาชญากรรมความรุนแรงมากขึ้น เหตุบังคับใช้กม.บทลงโทษไม่เข้มงวด กังวลมากความปลอดภัย จี้ลงโทษอย่างหนัก ไม่ค่อยเชื่อมั่นรัฐบาลแก้ปัญหาได้
วันนี้ (9ส.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “อาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมไทย” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,198 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2569 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนคิดอย่างไรกับอาชญากรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ณ วันนี้
อันดับ 1รุนแรงมากขึ้น87.40%
อันดับ 2รุนแรงเท่าเดิม11.19%
อันดับ 3ไม่แน่ใจ1.09%
อันดับ 4รุนแรงน้อยลง0.32%
2.ประชาชนคิดว่าสาเหตุใดที่ทำให้เกิดอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมไทยอันดับ 1การบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษยังไม่เข้มงวดพอ86.81%
อันดับ 2ปัญหายาเสพติด78.55%
อันดับ 3การเลี้ยงดู/ปัญหาภายในครอบครัว57.85%
อันดับ 4ระบบคุมประพฤติ-พักโทษที่ไม่รัดกุม54.34%
อันดับ 5เจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคดี49.08%
3.จากข่าวอาชญากรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ประชาชนรู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของตนเองหรือไม่
อันดับ 1กังวลมาก55.09%
อันดับ 2ค่อนข้างกังวล38.98%
อันดับ 3ไม่ค่อยกังวล4.93%
อันดับ 4ไม่กังวล1.00%
4.ประชาชนคิดว่าควรทำอย่างไรจึงจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมไทยได้
อันดับ 1ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างหนัก โดยเฉพาะคดีร้ายแรง/กระทำผิดซ้ำ81.55%
อันดับ 2บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เคร่งครัด ไม่มีข้อยกเว้น77.53%
อันดับ 3ตรวจสอบ/คุมประพฤตินักโทษที่พ้นโทษออกมาอย่างใกล้ชิด69.95%
5.ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมไทยได้หรือไม่
อันดับ 1ไม่ค่อยเชื่อมั่น50.58%
อันดับ 2ค่อนข้างเชื่อมั่น24.62%
อันดับ 3ไม่เชื่อมั่นเลย18.36%
อันดับ 4เชื่อมั่นมาก6.44%