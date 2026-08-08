ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.5 กอ.รมน.) จัดโครงการเวทีสานเสวนาสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุข ประจำปี 2569 โดยกิจกรรมครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–6 สิงหาคม 2569 นำโดย พลโท ประเสริฐ หมวดเชียงคะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน.นำคณะบรรณาธิการสื่อมวลชน สื่อมวลชน และสื่อบุคคลจากส่วนกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมประมาณ 30 คน ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายให้คณะสื่อมวลชนฯ ได้รับทราบสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้จากพื้นที่จริง รับฟังการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง ควบคู่กับการติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนา การสร้างอาชีพ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน และการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะสื่อมวลชนฯ จะเดินทางไปยังพื้นที่สำคัญในจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี โดยเริ่มต้นที่ด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานในพื้นที่ชายแดน ก่อนเดินทางไปยังวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน "บาโหยโมเดล" รวมถึงเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟโรบัสต้า อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่
จากนั้น คณะจะเดินทางเข้าสู่จังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของกองกำลังทหารพราน จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และศึกษาการดำเนินงานของกองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคง การสร้างความเข้าใจ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสันติสุขในพื้นที
นอกจากการรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว คณะสื่อมวลชนฯ ยังจะได้ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานในพื้นที่จริง และพบปะผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในชุมชน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาชุมชน และการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินควบคู่กับภารกิจด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำสันติสุขกลับมาโดยเร็ว