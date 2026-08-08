รัฐบาลเร่งแก้ดินทรุดรถไฟฟ้าสายสีม่วง วงเวียนใหญ่ เสริมความมั่นคงพื้นที่–ฟื้นฟูอาคาร เตรียมทยอยคืนการจราจร

รัฐบาลเร่งแก้ผลกระทบรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงวงเวียนใหญ่ เดินหน้าเสริมความมั่นคงพื้นที่–ฟื้นฟูอาคาร–ทยอยคืนการจราจร ย้ำความปลอดภัยประชาชนเป็นอันดับแรก
วันนี้ (8 สิงหาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขผลกระทบจากเหตุการณ์ทรุดตัวบริเวณโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ บริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ โดยเร่งดำเนินมาตรการด้านวิศวกรรม ฟื้นฟูพื้นที่ ดูแลผู้ได้รับผลกระทบ และเตรียมคืนสภาพการจราจรโดยเร็ว ภายใต้หลักความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันการอัดฉีดวัสดุเสริมความมั่นคงของชั้นดิน (Grouting) ดำเนินการแล้ว 40 จุด และมีแผนดำเนินการเพิ่มเติมอีกประมาณ 80 จุด คาดว่าจะใช้เวลา 2–3 เดือน โดยจะติดตามค่าการเคลื่อนตัวของอาคารและโครงสร้างอย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินเสถียรภาพของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ก่อนดำเนินการซ่อมแซมอุโมงค์และโครงสร้าง รวมถึงทยอยคืนสภาพพื้นที่และการจราจรตามความพร้อมด้านวิศวกรรม
ทั้งนี้ หลังการเสริมความมั่นคงของพื้นที่แล้วเสร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทยอยลดระดับน้ำภายในอุโมงค์เพื่อตรวจสอบการรั่วซึม และกำหนดแนวทางซ่อมแซมที่เหมาะสม หากมีความจำเป็นจะพิจารณามาตรการทางวิศวกรรมเพิ่มเติม โดยยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามหลักวิชาการ ควบคู่กับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ ฟื้นฟูอาคารและพื้นที่โดยรอบ พร้อมพิจารณาคืนสภาพการจราจรเป็นรายจุดตามความพร้อม เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบกิจการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด