ชูเสน่ห์ OTOP Next “ไอศกรีมกะทิสดบ้านแพ้ว x ชามไก่ลำปาง” คอลแลบของดีท้องถิ่น นายกฯ ชวนคนไทยอุดหนุนภูมิปัญญาชุมชน ในงานศิลปาชีพฯ

ไอศกรีมกะทิสดบ้านแพ้ว เสิร์ฟคู่ชามไก่ลำปาง สองสินค้าอัตลักษณ์มาพบกันในหนึ่งเมนู สะท้อนพลัง OTOP Next ต่อยอดภูมิปัญญาไทยให้ร่วมสมัย นายกฯ ชวนคนไทยร่วมอุดหนุนของดีจากผู้ประกอบการในงานศิลปาชีพฯ
วันนี้ (8 ส.ค.69) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แวะเยี่ยมชมพื้นที่โซน OTOP Next พร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประกอบการ และเลือกชิม ไอศกรีมกะทิสดมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วแท้ จากร้านเพชรไอศกรีม จ.สมุทรสาคร
ความพิเศษของเมนูนี้ ไม่ได้มีเพียงไอศกรีมที่ใช้ “มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว” ของดีอัตลักษณ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นวัตถุดิบสำคัญเท่านั้น แต่ยังนำ “ชามตราไก่” ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดลำปาง มาใช้เป็นภาชนะในการเสิร์ฟ เกิดเป็นการ “คอลแลบ” ของดีจากสองชุมชนต่างพื้นที่ ให้มาพบกันอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนแนวคิดของ OTOP Next ที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการรักษาของดีดั้งเดิม แต่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการนำอัตลักษณ์ วัตถุดิบ และภูมิปัญญาของแต่ละชุมชนมาต่อยอด เชื่อมโยง และสร้างมูลค่าใหม่ ให้สินค้า OTOP เข้าถึงผู้บริโภคได้ในรูปแบบที่ร่วมสมัยมากขึ้น สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภค และในขณะเดียวกันยังช่วยส่งต่อรายได้กลับไปยังผู้ผลิตและชุมชนต้นทาง
งานนี้จึงอยากชวนคนไทยมาร่วมกัน “ชิมของแท้ ช้อปของจริง สนับสนุนผู้ผลิตตัวจริง” เพราะทุกการเลือกซื้อสินค้า OTOP ไม่ได้เพียงได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพกลับบ้าน แต่ยังเป็นการช่วยรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และต่อยอดของดีจากชุมชนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
พบกับสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศได้ในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี” ปี 2569 วันนี้ถึง 16 สิงหาคม ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1–3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี