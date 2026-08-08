“จุลพันธุ์” ร่วมพิธีน้ำหลวงอาบศพ “ประภาพร” ครูคณิต เทพศิรินทร์ นนทบุรี เผย พม.พร้อมเร่งเยียวยา

“จุลพันธุ์” ร่วมพิธีน้ำหลวงอาบศพ “ครูประภาพร” เหยื่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เผย พม.จะเร่งเยียวยาตามมาตรการและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
วันที่ 8 ส.ค.นายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาร่วมพิธี พระราชทานน้ำอาบอาบศพ นางสาวประภาพร ก้อนศิลา ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พร้อมระบุว่า จากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเมื่อวานนี้ ทันทีที่ทราบเรื่อง ผมได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อเข้าช่วยเหลือเยียวยาโดยเร่งด่วน
จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีผู้ประกันตนและผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้รวม 6 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำงานอีก 3 ราย ซึ่งผมได้กำชับให้ดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้อย่างครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของทุกครอบครัวในช่วงเวลานี้ ผมยังได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปพูดคุย อำนวยความสะดวกเรื่องเอกสาร และติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือทายาทโดยเร็วที่สุด ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวและญาติผู้สูญเสียทุกท่านให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง
ในส่วนของมาตรการเยียวยาและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย กระทรวงแรงงานพร้อมยืนเคียงข้างและจะเร่งติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกครอบครัวอย่างเต็มกำลังครับ