นายกฯ อนุทิน เชิดชู 264 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม มอบแหนบทองคำ “รางวัลเกียรติยศแห่งการเสียสละ”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2569 เนื่องในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี โดยในปีนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองกำหนดจัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2569 ประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม การศึกษาดูงาน และพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2569 ผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่นจากทั่วประเทศ จำนวน 264 คน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยกย่องผู้นำท้องที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และยึดมั่นในอุดมการณ์ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ผู้ได้รับรางวัลในปีนี้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ทั้งยังเป็นตัวแทนของกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศที่ทำงานใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของภารกิจรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
“รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตระหนักและเห็นความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาโดยตลอด เพราะกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดูแลความเป็นอยู่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเป็นผู้เชื่อมโยงการทำงานระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
นายอนุทินกล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ครอบคลุมด้านความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภารกิจเหล่านี้ไม่อาจบรรลุผลได้ หากขาดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นกลไกของรัฐที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด
ปัจจุบัน รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมุ่งขับเคลื่อนการบริหารราชการภายใต้แนวคิด “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” โดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จึงต้องเป็นกำลังหลักในการนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
“ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยความมุ่งมั่น ความเสียสละ ความใกล้ชิดกับประชาชน และประสบการณ์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน” นายอนุทินกล่าว
ด้านนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า ก่อนเข้าสู่พิธีมอบรางวัลฯ กรมการปกครองได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม และการศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลฯ ได้พบปะ รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน
การประชุมดังกล่าวมุ่งเสริมศักยภาพผู้นำท้องที่ภายใต้แนวคิด “อำเภอพึ่งได้: DOPA 2026 Better Together” พร้อมย้ำว่า “อำเภอพึ่งได้” จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาด “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พึ่งได้” ซึ่งเป็นผู้รู้คน รู้พื้นที่ เข้าใจปัญหา และเป็นบุคคลแรกที่ประชาชนนึกถึงเมื่อเกิดความเดือดร้อน สำหรับปี 2569 มีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 264 คน แบ่งเป็นกำนันยอดเยี่ยม 131 คน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 133 คน โดยผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดเข้ารับประกาศเกียรติคุณ พร้อมแหนบทองคำเพื่อยกย่องผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
การมอบแหนบทองคำในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการเชิดชูผลงานของผู้ได้รับรางวัล แต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าของความเสียสละ ความมุ่งมั่น และความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตลอด 134 ปี
ในส่วนภูมิภาคการจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2569 ได้ดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2569 โดยมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน
สามารถร่วมติดตามรายละเอียด ตลอดจนผลงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2569 ได้ทางเว็บไซต์ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com (กำนันผู้ใหญ่บ้านดอทคอม)