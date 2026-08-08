“สว.ภิญญาพัชญ์” จี้ หยุดแชร์ภาพสะเทือนขวัญ-เฟคนิวส์ เหตุกราดยิงเทพศิรินทร์ หวั่นพฤติกรรมเลียนแบบ ซ้ำเติมผู้สูญเสีย

วันนี้(8 ส.ค.) น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี จ.นนทบุรี ว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย ครู นักเรียน และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของสังคมไทยที่ทุกฝ่ายต้องหาแนวทางป้องกันอย่างเร่งด่วน
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวต่อว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้ว ตนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ ณ ตอนนี้ก็ยังไม่หยุด นอกจากนี้ยังมีเฟคนิวส์ด้วย ตนขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนให้หยุดแชร์ ภาพถ่าย วิดีโอคลิป หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบาดแผลและภาพเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัว รวมถึงการลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการก่อเหตุหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ก่อเหตุ เนื่องจากภาพความรุนแรงเหล่านั้น นอกจากจะสร้างบาดแผลทางจิตใจซ้ำเติมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้รอดชีวิตแล้ว ยังเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบในกลุ่มเยาวชนหรือผู้ที่กำลังเผชิญภาวะสภาวะจิตใจอ่อนแอ
"การส่งต่อภาพและเนื้อหาที่รุนแรง ไม่เพียงแต่บั่นทอนจิตใจของคนในสังคม แต่ยังอาจกลายเป็นเชื้อชนวนกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นอีก สังคมต้องช่วยกันตั้งหลักและระมัดระวังในการสื่อสาร เพื่อหยุดวงจรความรุนแรงไม่ให้ขยายวงกว้าง" น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าว
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวว่า ตนอยากให้ทุกภาคส่วนเร่งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน รวมถึงครู บุคลากรในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบด้วย แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่งทีมสุขภาพจิต (MCATT) เข้าดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดแล้ว แต่เพื่อป้องกันภาวะเครียดรุนแรงหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ควรตรวจสอบสอบให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มมากที่สุด สถานศึกษาทั่วประเทศต้องมีระบบการดูแลและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความเครียด สะสมความกดดัน หรือมีสัญญาณเตือนด้านสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิด
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ทิ้งท้ายว่า สภาวการณ์ปัจจุบันสะท้อนว่าปัญหาคนรุ่นใหม่ไม่ได้มีเพียงเรื่องการเรียนหรือปัจจัยภายนอก แต่เรื่องจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม วุฒิสภาพร้อมประสานงานและสนับสนุนนโยบายด้านสุขภาพจิตและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้อีกในสังคมไทย ซึ่งคาดว่าจะมีการถกเถียงเรื่องนี้ในวุฒิสภา เมื่อเปิดสมัยประชุมอย่างแน่นอน