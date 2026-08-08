“ธนกร” เผยชาวบ้านเรียกร้อง “ไทยช่วยไทยพลัส” มีต่อเฟส 2 ชี้กระตุ้นจับจ่ายใช้สอย-เพิ่มสภาพคล่องเศรษฐกิจชุมชนได้จริง

”ธนกร” เผยชาวบ้านเรียกร้องรัฐบาลสานต่อ “ไทยช่วยไทยพลัส” เฟส 2 ชี้กระตุ้นจับจ่ายใช้สอย-เพิ่มสภาพคล่องเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างแท้จริง ฝากขอบคุณนายกฯ เหน็บคนโจมตี อย่าแข่งว่าใครแจกมากกว่ากัน แต่ให้ดูว่าที่ใครใช้งบประมาณได้ฉลาดและเห็นผลมากกว่ากัน
นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีสั่งเช็กสถานะการคลังด่วน ก่อนลุยต่อโครงการไทยช่วยไทย เฟส 2 ที่อาจจะปรับสัดส่วนเป็น 50:50 ว่า ที่ผ่านมาตนลงพื้นที่ในหลายจังหวัดพบว่า พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในจังหวัดต่างๆ ให้การตอบรับอย่างมาก ภาพรวมการใช้จ่ายภายในประเทศกลับมาคึกคัก ได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อ และผู้ประกอบการ ทำให้เม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ สะท้อนว่าโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ของรัฐบาลสามารถกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างแท้จริง ถือเป็นความสำเร็จตั้งแต่โครงการคนละครึ่งที่เริ่มต้นในยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาสู่ยุคนายอนุทิน ชาญวีรกูลในปัจจุบัน
“วันนี้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนจำนวนมากฝากขอบคุณท่านนายกฯ อนุทิน ที่ผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัส ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่กำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังเรียกร้องให้รัฐบาลขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก เพราะมองว่านโยบายนี้เข้าถึงและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม อยากฝากถึงคนที่โจมตีนโยบายนี้ด้วยว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกต้อง ไม่ใช่การแข่งขันว่าใครแจกมากกว่ากัน แต่คือการดูว่ารัฐบาลไหนที่ใช้งบประมาณได้ฉลาดและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่ากัน” นายธนกร กล่าว