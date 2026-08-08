เดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ ศาลปค.มีคำสั่งทุเลาไม่ต้องชะลอ พร้อมนัดฟังพิพากษาคดี 11 ส.ค.

ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเฮ เผยศาลปค.มีคำสั่งทุเลา ไม่ชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
วันนี้ (8ส.ค.) เพจประกันสังคมก้าวหน้า ซึ่งเป็นเพจของทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่นำโดยรศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อดีตบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตน ได้โพสต์ข้อความและภาพหลังการเข้าไต่สวนครั้งที่ 2ในคดีที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้ายื่นฟ้อง ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม และสั่งให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 27 ก.ย.เช่นเดิม โดยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
โดยระบุว่า วันนี้(7ส.ค.)ตั้งแต่ 10.00 น. จนถึง 23.30 น. กว่า 13 ชั่วโมงพวกเราทีมประกันสังคมก้าวหน้าอยู่ที่ศาลปกครองกลางไต่สวนคดีที่พวกเราฟ้องเพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคม เรื่อง ให้ชะลอการเลือกตั้งโดยอ้างคำสั่งศาลปกครอง
วันนี้เมื่อเวลาประมาณ 23.15 ศาลได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ประกาศเรื่องดังกล่าวแล้ว ในทางปฏิบัติการเลือกตั้งต้องดำเนินต่อไปจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอื่น และศาลนัดสุดท้าย 11 สิงหาคม อ่านคำพิพากษา 15.00 น.
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