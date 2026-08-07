คุณแม่สุดทน ร้องสื่อฯ ลูกชาย เป็นนักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติ แขนหัก 2 ท่อนในโรงเรียน รอคำตอบรับผิดชอบนาน 5 เดือน เงียบกริบ

วันนี้(7 ส.ค.)ผู้สื่อข่าว ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองของ เด็กชาย “เต็งหนึ่ง” นักกีฬาเจ็ตสกีเยาวชนทีมชาติไทย ได้รับบาดเจ็บกระดูกแขนขวาหัก 2 ท่อนภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 จนต้องใส่เฝือกนานกว่า 1 เดือนครึ่ง และยังมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหว รวมถึงสภาพจิตใจ ทำให้ไม่สามารถกลับไปเล่นกีฬา เจ็ตสกี ได้ตามปกติ
ด้านผู้เป็นแม่เผย รอความชัดเจนและความรับผิดชอบจากทุกฝ่ายมานานเกือบ 5 เดือน แต่ยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการเยียวยาหรือคำชี้แจงที่เพียงพอ จึงตัดสินใจเดินหน้าตามกระบวนการทางกฎหมาย และร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือถ้าหากมีผู้ใดต้องการช่วยเหลือในเรื่องของรูปคดีและการร้องเรียนก็พร้อมทั้งหมด