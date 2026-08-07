รัฐบาลเร่งดูแลเหตุรร.ในนนทบุรี เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาทั่วประเทศ

‘ภัทร์ดารัสมิ์’ รองโฆษกรัฐบาลเผย รัฐบาลเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี พร้อมแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสีย สั่งเยียวยาผู้ประสบเหตุ ยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศ และเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต
วันนี้ (7ส.ค.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนได้รับการรักษาและฟื้นตัวโดยเร็ว
รัฐบาลได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การเยียวยาสภาพจิตใจ และการดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิด โดยยืนยันว่าความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือและป้องกันในทันที ทั้งการประสานกรมสุขภาพจิตส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง การขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพที่อาจซ้ำเติมผู้สูญเสียหรือก่อให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ รวมถึงการทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศ พร้อมให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียน
นอกจากนี้ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างเต็มที่ โดยรัฐบาลจะติดตามการช่วยเหลือและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า จากการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บ ยังมีความต้องการโลหิตสำหรับการรักษาพยาบาล รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีความพร้อมร่วมบริจาคโลหิตทุกกรุ๊ป ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและสำรองโลหิตสำหรับการรักษา
“รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นหลัก รวมทั้งงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพและคลิปที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัวผู้ประสบเหตุ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางจิตใจเพิ่มเติม พร้อมยืนยันว่าจะเร่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว