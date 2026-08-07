สะเทือนกสทช.! งัดคำวินิจฉัยศาล รธน. เทียบอำนาจกรรมการสรรหา หลัง “2เสียง” เห็นต่าง

เปิดเบื้องหลังมติกก.สรรหา เผย“ยุพิน ผนึก ณรงค์ ” ค้านอำนาจกก.สรรหาก่อนจะถอนตัว พร้อมงัดคำวินิจฉัยศาล รธน. ชี้ภารกิจสรรหาสิ้นสุดแล้ว ตั้งคำถามมติเสียงข้างมากยึดฐานกฎหมายใด
แหล่งข่าวจากกสทช.กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีคำวินิจฉัยที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2569 ให้ ศ.คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ประธาน กสทช. โดยอ้างมติ 4 ต่อ 0 กำลังถูกตั้งคำถามถึงฐานอำนาจและความชอบธรรม หลังมีข้อมูลเบื้องหลังการประชุมว่า มีกรรมการคัดค้านและถอนตัวจากการพิจารณาประเด็นดังกล่าว
แหล่งข่าวเผยว่า การประชุมครั้งนั้นมีนายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนภดล เทพพิทักษ์ นายวิทัย รัตนากร นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ และนายวิษณุ วรัญญู โดยนางยุพิน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แสดงความเห็นคัดค้านทั้งในประเด็นองค์ประกอบและอำนาจของที่ประชุม ก่อนขอถอนตัวออกจากการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
สาระสำคัญของข้อทักท้วงคือ อำนาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นอำนาจชั่วคราวและสิ้นสุดลงเมื่อกระบวนการสรรหาเสร็จสิ้น เมื่อ ศ.คลินิก สรณ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช. แล้ว จึงมีข้อโต้แย้งว่าไม่มีกฎหมายให้อำนาจคณะกรรมการสรรหากลับมาไต่สวนหรือวินิจฉัยคุณสมบัติย้อนหลังอีก
แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ข้อโต้แย้งดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของนายณรงค์ รัฐอมฤต อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการสรรหาอีกราย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี โดยเห็นว่าอำนาจตามมาตรา 15/1 ในการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นอำนาจในช่วง “ก่อน” การคัดเลือก ไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่บุคคลได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช. แล้ว
นอกจากนี้ ยังมีการหยิบยกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 25-27/2555 ซึ่งถูกอ้างว่าได้วางหลักเกี่ยวกับการสิ้นสุดอำนาจของคณะกรรมการสรรหาเมื่อภารกิจสรรหาเสร็จสิ้น มาเป็นอีกประเด็นประกอบข้อโต้แย้ง ส่งผลให้เกิดคำถามว่า มติเสียงข้างมาก 4 เสียงมีฐานกฎหมายและเหตุผลในการตีความอำนาจแตกต่างจากข้อทักท้วงดังกล่าวอย่างไร
อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกรรมการสรรหาเสียงข้างมากต่อข้อโต้แย้งดังกล่าว จึงต้องจับตาว่าหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะออกมาชี้แจงถึงองค์ประกอบของที่ประชุม ฐานอำนาจตามกฎหมาย และเหตุผลของมติ 4 ต่อ 0 อย่างไร ท่ามกลางข้อกังขาที่อาจทำให้ปมสถานะประธาน กสทช. ยิ่งซับซ้อนขึ้น