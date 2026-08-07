"ศุภมาส" ห่วงครอบครัวผู้สูญเสียเหตุเทพศิรินทร์ วอนทุกสื่อยึดหลักจริยธรรม งดเผยภาพรุนแรง หยุดแชร์ซ้ำเติม

วันนี้ (7 ส.ค.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐ ร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศ และพบว่ามีการส่งต่อภาพ คลิป รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคม
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ทั้งนี้ รัฐบาลนำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ พร้อมสั่งการทุกหน่วยงานเร่งดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ และสั่งคุมเข้มมาตรการอาวุธปืน ห้ามพกพาในที่สาธารณะ รวมถึงผลักดันการแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำ
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นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ตนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ทราบเหตุ และเข้าใจความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศที่เศร้าและสะเทือนใจกับความสูญเสียครั้งนี้ จึงสานต่อแนวทางของรัฐบาลในมิติด้านการสื่อสาร โดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์ม งดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรง ภาพผู้เสียชีวิต และเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทาง โดยขอให้เผยแพร่ข้อเท็จจริง ความคืบหน้าของสถานการณ์ และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ยืนยันแล้วจากทางราชการ และรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชน ไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้อง ไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบ ขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ
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ขณะเดียวกันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนและเผยแพร่สื่อดีให้เพิ่มขึ้นในสังคมไทย ทั้งสื่อเพื่อการเยียวยาจิตใจ สื่อสร้างความเข้าใจในการดูแลเด็กและเยาวชน และสื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันในการรับและส่งต่อข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้สื่อดีเป็นพลังบวกของสังคมในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันการกลั่นแกล้งในโรงเรียน การดูแลสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน และการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมสนับสนุนการผลิตสื่อที่ช่วยให้พ่อแม่ ครู และสังคม เข้าใจและรับฟังเด็กมากขึ้น
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"ในฐานะที่ดิฉันเป็นแม่คนหนึ่ง วันนี้หัวใจของดิฉันแตกสลายไม่ต่างจากพ่อแม่และครอบครัวของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ ดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวคุณครูและผู้สูญเสียทุกครอบครัว ความสูญเสียครั้งนี้เป็นความเจ็บปวดของคนไทยทั้งประเทศ ในส่วนของดิฉัน หน้าที่คือทำให้ข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชน และปกป้องครอบครัวผู้สูญเสียจากการถูกซ้ำเติมด้วยภาพและข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ในวันที่สังคมบอบช้ำ สื่อต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยา ไม่ใช่การผลิตซ้ำความรุนแรง สิ่งที่ดิฉันขอจากสังคมคืออย่าส่งต่อภาพและคลิปความรุนแรง อย่าเปิดเผยข้อมูลของเด็กและผู้เกี่ยวข้อง เพราะทุกการแชร์ซ้ำคือการซ้ำเติมบาดแผลของครอบครัวผู้สูญเสีย ขอให้ส่งแรงใจไปที่ครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บทุกคน และติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการ"